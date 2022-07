Lorna Cepeda cuenta cómo se ganó el papel de “la Peliteñida”

Lorna Cepeda tiene en "Dancing with the stars" como pareja al costarricense Michael Rubí. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los personajes más recordados de la televisión colombiana es Patricia Fernández, mejor conocida como “a Peliteñida”, de la popular telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

La rubia fue interpretada por Lorna Cepeda, a quien podemos ver ahora en el programa de baile “Dancing with the stars”, de Teletica, al lado del tico Michael Rubí.

“Yo soy Betty, la fea” salió al aire en 1999 y de inmediato fue un exitazo, atrapó seguidores en todos los países en los cuales la dieron y aún lo hace.

La telenovela, como saben sus seguidores, cuenta con personajes llamativos y muy singulares y uno de los que más llamó la atención desde el comienzo fue precisamente el de “la Peliteñida”.

[ Lorna Cepeda cuenta cómo nacieron las frases que decía en “Betty, la fea” ]

Frases como “hice seis semestres de finanzas en la San Marino” o “la pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce”, se han convertido en el material favorito para memes que circulan en redes sociales.

Lorna, de 51 años, contó cómo fue su experiencia en el casting para el famoso personaje. En una entrevista con el programa “La movida”, de “RCN” (Colombia), afirmó que las pruebas para ver si le daban el personaje en la telenovela “fue una experiencia horrible”.

"Lorna Cepeda es la gran figura internacional de esta temporada de Dancing with the stars". Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Estuve en RCN desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Esperé, esperé y nada que me pasaban, hasta que me hicieron pasar de última y cuando lo hice todo fue muy rápido, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal”.

[ Lorna Cepeda sufre al máximo los ensayos de Dancing with the stars ]

Lo que pensó luego fue que no había conseguido el personaje; sin embargo, la historia cambió al día siguiente cuando la llamaron para darle la buena noticia de que la habían escogido y que le daría vida a un personaje al que los seguidores de “Yo soy Betty, la fea” aún recuerda con cariño.

Por cierto, en su cuenta de Instagram, la actriz deja a menudo muy claro que cuenta con un muy buen sentido del humor; ojo a esta pruebita.