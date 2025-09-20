Farándula

Los Tigres del Norte regresan a Costa Rica y este día salen a la venta las entradas para el concierto

Los Tigres del Norte se presentaron por última vez en Costa Rica el 17 de agosto del 2024 en Parque Viva

Por Manuel Herrera
Los Tigres del Norte regresan con todo a Costa Rica este 5 de diciembre. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Poco más de un año después de su última presentación en Costa Rica, la agrupación Los Tigres del Norte regresará a nuestro país con un nuevo concierto.

La banda originaria de San José, California, Estados Unidos, traerá al país su gira “La Lotería” el próximo 5 de diciembre a las 8 de la noche.

El concierto ya fue autorizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por lo que la productora ya tiene la autorización para la venta de las entradas, que salen a la venta el 25 de setiembre a las 10 de la mañana, en el sitio ticket.live.

Los Tigres del Norte se presentarán en esta oportunidad en la Cámara de Ganaderos de Liberia, en Guanacaste.

El grupo se presentó por última vez en el país el 17 de agosto del 2024 en el Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

