Luis Carlos Monge se tatuó en el brazo derecho la cara de su rival principal

Luis Carlos Monge ama la lucha libre y hace dos meses se convirtió en el campeón mundial de la CWE. Cortesía

El periodista Luis Carlos Monge es un fiebrazo de los tatuajes y el último que se hizo tiene que ver con su máximo rival.

Lo curioso es que el diseño tiene un significado más de agradecimiento que de desprecio.

El creador de ¡A Cachete! ahora anda en su brazo derecho la cara del luchador mexicano Escualo, quien dentro de la CWE (Costa Rica Wresttling Ambassy) es el líder del bando enemigo.

Aunque ahora el enmascarado y su equipo son su principal rival dentro del ring, años atrás fue el mexicano quien le enseñó a Luisca todo lo que sabe sobre la lucha libre.

Precisamente, en diciembre Luisca consiguió el campeonato mundial de la CWE y quería marcar ese histórico momento para siempre.

El luchador mexicano siempre usa esa máscara. Cortesía

“Cuando uno empieza con los tatuajes uno se va viendo y dice: ‘en este espacio siento que falta algo’, y por ahí empezó todo, desde hace tiempo quería hacerme algo para tapar ese brazo.

“Como ese (campeonato) fue un momento muy importante en mi vida, quise hacerme algo en honor a la lucha y pensé en una máscara, que son tal vez lo más representativo de la cultura de la lucha libre mexicana, pero yo nunca he usado máscara ni soy fanático de algún luchador en particular que use, pero pensé en que sería bonito en hacerme una de alguien cercano a mí y me la hice en honor a mi maestro”, explicó.

Escualo fue muy popular en su país y luchó para First Wrestling Society (1WS), compitió en La Arena, México, y hace más de 10 años se vino a Costa Rica a formar nuevos luchadores.

Escualo es el fundador de la CWE (Costa Rica Wresttling Ambassy) y fue muy famoso en México. Cortesía



— "No soy adicto a los tatuajes, pero se le toma el gusto al arte y como se te ve en el cuerpo", Luis Carlos Monge

Tiene una espinita

El reportero contó que solo en una ocasión le tocó pelear contra su maestro, pero no se cumplió lo del dicho que reza: “el alumno supera al maestro”; sin embargo, aseguró que fue una lucha muy pareja.

Todavía no ha podido sacarse esa espinita de ganarle a su mentor en un mano a mano, pues casi siempre compiten en parejas o tríos.

“Eso es lo bonito de este mundo loco de la lucha, en estos momentos estamos en una rivalidad, la agrupación que tiene él se llama el Orden y la que lidero yo se llama la Anarquía, entonces, lo curioso es eso que si bien ahorita es mi enemigo fue la persona que me enseñó y a la que le tengo gran respeto”, dijo.

Para que el diseño se vea más bonito le colocó esas flores para darle más color. Cortesía

Según contó, Escualo quedó muy emocionado de que como quedó el arte y le dijo que nunca antes nadie se había hecho algo similar en honor a él.

Fue cuando tenía 31 años y, por influencia de su excompañero de “Buen día”, Omar Cascante, que empezó con la fiebre de tatuarse y a la fecha no sabe ni cuántos llevaba.

En su cuerpo anda una imagen de su mamá, la cara del tata, de Jesús, Vegeta y el villano Freezer, de la serie animada Dragon Ball Z y uno en honor a La Roca (el actor Dwayne Johnson), entre otros.

“No es con cualquiera que se tatúa uno, también porque tiene que ver con una cuestión de química, y sí soy muy quisquilloso en esas cosas”, contó.

El tatuador Pablo Rojas, de San Pablo de Heredia, fue el que le hizo este último arte. Cortesía

Lesionado y viene pelea

Hace más de una semana el periodista sufrió un esguince en el tobillo derecho, precisamente entrenando para la defensa de su título mundial.

Ahora anda con una férula y no puede hacer el mínimo de fuerzo en el pie para tratar de recuperarse lo antes posible.

Precisamente, ahora el 19 de marzo es el octavo aniversario de Costa Rica Wresttling Ambassy y ese día le tocará defender el cinturón que acaba de ganar. Este evento será en la Arena CWE, en Desamparados.

“La lesión fue el sábado anterior y me dijeron que por lo menos de recuperación tenían que ser dos semanas de reposo, entonces, estoy esperando a ver porque tengo no solo que recuperarme bien, sino entrenar y prepararme para la defensa del título”, mencionó.

Tiempo atrás le había pasado una lesión parecida y por no cuidarse como se debe no se curó bien por eso ahora está sin moverse de la cama.

Para el día del aniversario estará presente TJP, ganador del torneo Cruiserweight de WWE, por eso tampoco se lo quiere perder.



— "Me he ido tatuando cosas que para mi importan en diferentes momentos", Luis Carlos Monge

Pelea presidencial

Luis Carlos tendrá en los próximos días otro reto bien importante porque revivirá su programa ¡A cachete! en las redes sociales, mientras termina de finiquitar con alguna televisora.

Tras su salida de canal 8, de Multimedios, en diciembre anterior dejó de grabar el programa de entrevistas y ahora regresará con dos invitados muy importantes.

El comunicador ya logró que los dos candidatos a la presidencia, José María Figueres y Rodrigo Chaves, aceptaran ir a su espacio, pero cada uno por separado.

“La segunda semana de marzo vamos a grabar a uno y el tercer fin de semana al otro. Es como un especial de elecciones, ojalá que acepten ir a grabar un tercero los dos juntos, y como el programa es de un corte diferente yo quiero también mostrarle a la gente que no son tan malos como la política u otra gente los pinta”, señaló.



— Viernes 18 y 25 de marzo se transmitirán las entrevistas con los candidatos

De una vez aclaró que no será tipo debate y que ya habló con algunas figuras del medio para que más gente lo postee en sus redes y así tenga más audiencia.

“La idea de volver a la televisión ahí está, he tocado algunas puertas, pero todavía no se ha concretado nada”, aclaró.