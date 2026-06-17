Luis Miguel está hospitalizado tras intervención cardíaca

Luis Miguel se encuentra recuperándose de su operación de corazón en Nueva York.

Luis Miguel se encuentra hospitalizado en Nueva York tras someterse a una intervención quirúrgica, de acuerdo a la revista española “Semana”.

El cantante, de 56 años, tuvo hace unos días una delicada operación del corazón de la que se recupera satisfactoriamente.

Hace unas semanas en México circularon versiones de que el intérprete de “La chica del bikini azul” estaría hospitalizado; sin embargo, fuentes cercanas al cantante desmintieron esta información.

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Pero la revista española señala que el cantante ha seguido un estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado.

Luis Miguel fue operado en el Hospital Monte Sinaí, uno de los de referencia en cardiología a nivel mundial y ha estado acompañado en todo momento de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.

Tras varios años de ausencia, el artista volvió con “Luis Miguel Tour 2023-2024”, lo que marcó el regreso del cantante se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más exitosos de su carrera. La gira inició en agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina, y se extendió hasta finales de 2024.

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Durante ese periodo, Luis Miguel ofreció más de 190 conciertos en América y Europa, con presentaciones en países como México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, España y República Dominicana, entre otros.