Señora que trabajó 25 años para Luis Miguel habló de su liquidación y cuesta creer lo que contó

La mujer contó que enfrenta problemas de salud y económicos. (JAVIER TORRES/AFP)

Una mujer identificada como Edith Sánchez, quien asegura haber trabajado durante 25 años para Luis Miguel, decidió romper el silencio y revelar a People en Español, la complicada situación que vive actualmente tras dejar de laborar con el famoso cantante mexicano.

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La exempleada, hoy de 69 años, contó que durante muchísimo tiempo fue una de las personas más cercanas al artista y que incluso compartieron momentos muy especiales durante las giras y viajes del intérprete.

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Entre los recuerdos que conserva está una fotografía tomada en septiembre de 1994, en la que aparece junto al cantante mientras él le celebraba un cumpleaños con mariachis incluidos.

“Me estaba cantando porque era mi cumpleaños, me hicieron una fiesta con mariachis y todo”, recordó con nostalgia la señora en People.

Sin embargo, según relató, la historia terminó de una forma muy distinta a la que imaginó. Edith explicó que en el 2017 se quedó sin trabajo y desde entonces asegura que no recibió lo que considera una liquidación justa después de dedicar gran parte de su vida al artista.

La exempleada asegura que solo busca una liquidación justa.Foto: Venga la alegría. (edith sánchez /edith sánchez)

La mujer también confesó que actualmente enfrenta una situación de salud bastante delicada, pues sobrevivió a dos cánceres y además padece diabetes, lo que ha complicado aún más su situación económica.

De acuerdo con información publicada por People en Español, Edith asegura que durante todos esos años trabajó prácticamente sin descanso, encargándose de múltiples tareas relacionadas con la vida personal y profesional del cantante.

Según contó, organizaba viajes, atendía necesidades diarias, colaboraba con la ropa y acompañaba gran parte de las actividades del artista tanto personales como laborales.

La relación laboral, según relató, cambió cuando tuvo que viajar a México para realizarse varios controles médicos relacionados con su salud. A partir de ese momento, asegura que perdió completamente el contacto con Luis Miguel.

Edith incluso afirmó que el cantante le decía que ella era como una mamá para él, aunque confesó que nunca se tomó esas palabras demasiado en serio.

La mujer detalló que en el 2023, abogados relacionados con el artista la contactaron para ofrecerle un pago por salarios atrasados; sin embargo, asegura que la cifra no era suficiente.

A pesar de todo lo ocurrido, la señora dejó claro que no desea entrar en una batalla legal contra el cantante y que lo único que busca es vivir tranquila y cubrir con sus gastos médicos.