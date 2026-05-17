Farándula

Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud de Luis Miguel

El nombre de Luis Miguel volvió a ser tendencia luego de versiones que aseguraban que el artista estaba hospitalizado

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

En las últimas horas, el estado de salud de Luis Miguel generó preocupación entre sus seguidores luego de que el programa El Gordo y La Flaca informara que el cantante presuntamente estaba hospitalizado desde el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con la información difundida por el medio, fuentes cercanas habrían alertado sobre una supuesta situación cardíaca que estaría enfrentando “El Sol de México”.

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La noticia rápidamente se viralizó y provocó múltiples reacciones en redes sociales.

Concierto Luis Miguel 2024 Parque Viva / foto Lilly Arce
Muchos fans han manifestado su preocupación.

Desmienten la información

La revista española Lecturas indicó que desde la cuenta de Instagram de Luis Miguel The Idol se habrían comunicado con el entorno del artista, donde aseguraron que todo se trata de fake news.

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Por su parte, la revista ¡Hola! también afirmó haber hablado con personas cercanas al cantante, quienes negaron que el artista se encuentre hospitalizado o atravesando problemas de salud.

Hasta el momento, ni el cantante ni su familia han emitido declaraciones oficiales sobre esta situación que continúa generando conversación.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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