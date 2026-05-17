Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud de Luis Miguel

En las últimas horas, el estado de salud de Luis Miguel generó preocupación entre sus seguidores luego de que el programa El Gordo y La Flaca informara que el cantante presuntamente estaba hospitalizado desde el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con la información difundida por el medio, fuentes cercanas habrían alertado sobre una supuesta situación cardíaca que estaría enfrentando “El Sol de México”.

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La noticia rápidamente se viralizó y provocó múltiples reacciones en redes sociales.

Muchos fans han manifestado su preocupación.

Desmienten la información

La revista española Lecturas indicó que desde la cuenta de Instagram de Luis Miguel The Idol se habrían comunicado con el entorno del artista, donde aseguraron que todo se trata de fake news.

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Por su parte, la revista ¡Hola! también afirmó haber hablado con personas cercanas al cantante, quienes negaron que el artista se encuentre hospitalizado o atravesando problemas de salud.

Hasta el momento, ni el cantante ni su familia han emitido declaraciones oficiales sobre esta situación que continúa generando conversación.