Luis Ortiz, de Teletica, lanza advertencia tras delicada situación que intentaron hacerle

Luis Ortiz es presentador y coordinador de la edición nocturna de Telenoticias. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El periodista de Teletica, Luis Ortiz, lanzó una seria advertencia a los usuarios de Netflix y Disney Plus, luego de recibir dos correos falsos que intentaban robarle información personal y financiera.

Según contó, logró evitar la estafa porque actuó con prudencia, calma y malicia, al notar varias inconsistencias en los mensajes.

“Querían que metiera los datos de mi tarjeta”

Ortiz relató en la página de su programa radial TecToc que hace unos días le llegaron dos correos electrónicos que, supuestamente, provenían de Netflix y Disney Plus. En ellos le informaban que cancelarían sus servicios por falta de pago.

“Mucha atención: vengo a alertarle de no uno, sino dos intentos de estafa idénticos que he recibido en días recientes. Los dos son completamente iguales y utilizan el nombre de las plataformas Netflix y Disney Plus, para que actuemos ante ese riesgo de que no podamos tener servicio de streaming por falta de pago”, explicó el comunicador en un video publicado en Instagram.

Esta fue la advertencia que hizo Luis Ortiz

El periodista dijo que ambos correos tenían el mismo contenido y que en ellos se insistía en la urgencia de actualizar la forma de pago para mantener los servicios activos.

“Insistentemente, quieren hacernos creer que el enlace que nos ofrecen para ir a solucionar el problema y cambiar la forma de pago (es decir, meter datos de tarjeta de crédito) es un enlace seguro; por supuesto que no lo es, y no hay que hacer clic en él ni siquiera por curiosidad. Nos pueden robar los datos de la tarjeta”, advirtió el presentador de Telenoticias.

Detalles que lo alertaron

Luis detectó el fraude porque los dos mensajes eran idénticos, aunque Netflix y Disney Plus son plataformas rivales.

“Los mensajes llegaron a mi cuenta un día después del otro y todos se vienen enviando de una cuenta de Eventbrite, que más bien es una plataforma en línea para vender entradas para eventos”, explicó.

Además, agregó que en uno de los correos aparecía como remitente una cuenta asociada con Nigeria, y que el supuesto correo de Disney Plus mostraba el logo todo deformado.

“Lo único que cambia es el nombre del remitente, pues uno dice ‘actualización de datos’ y el otro ‘refresco de datos’. En el mensaje que, supuestamente, es de Disney Plus, el logo aparece todo deformado, se ve fatal”, detalló.

Luis Ortiz mostró en esta imagen los pantallazos de los correos que recibió. Fotografía: Captura Instagram Luis Ortiz. (Captura/Captura)

Su consejo: no caiga en la trampa

El periodista insistió en que se trata de una estafa para robar datos sensibles y pidió a la gente no abrir esos enlaces.

“Si reciben un mensaje de este tipo, por favor, no hagan caso”, subrayó.

Finalmente, recomendó que si se recibe alguna notificación similar, lo mejor es entrar directamente a la aplicación oficial de cada servicio y verificar desde ahí si hay algún problema con la cuenta.