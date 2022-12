Luis Quirós: Periodista que hizo yunta con Pilo Obando añora una oportunidad

Luis Quirós de momento tiene su página, pero lo hace más que todo por pasión. Cortesía.

Su particular voz, frases como “a gol por punto” y la excelente yunta que supo hacer con Manuel Antonio “Pilo” Obando y Hernán Morales a principios de este siglo, son algunas de las características que hacen inolvidable al periodista Luis Quirós.

El comunicador tiene un currículum que muchos soñarían, pues trabajó nada más y nada menos que 17 años en Teletica y otros 17 en Repretel (como para jugarlo en la navideña). Además, ha tenido pasos por radio y prensa escrita en diferentes oportunidades.

Sin embargo, Luis lleva cerca de tres años lejos del periodismo, añorando que se le vuelva a abrir alguna puerta en lo que tanto lo apasiona y a lo que le ha dedicado la mayor parte de su vida.

El comunicador, vecino de Curridabat, actualmente mata fiebre en su página de estadísticas llamada “Satélite deportivo”, donde a cada rato publica los datos que tiene y que ha atesorado durante casi 40 años de estar metido en el mundo del periodismo deportivo.

Luis Quirós estuvo con Pilo Obando y en los inicios de Óscar Segura. Cortesía.

- ¿Cómo inició en el periodismo?

Empecé en 1980, por un ofrecimiento de trabajo que me hizo Jorge Flores y Jhonny Garreta para que trabajara en canal 7, pero también para que participara con ellos en el campeonato de radio y televisión. No voy a decir cómo jugaba yo (para ser modesto), pero esa fue la primera puerta que se me abrió, en ese momento yo apenas era estudiante de periodismo y me quedé.

- A usted la gente lo recuerda mucho por la yunta que tuvo con Pilo y Hernán Morales, ¿cómo inició eso?

Fue un vacilón porque la voz mía la gente la empezó a identificar en canal 7 cuando hacía los resúmenes del Tour de Francia, casi no me conocían frente a las cámaras. Cuando llego a Repretel, Pilo me dice que me van a conocer más porque me tocaba presentar Noticias Repretel en la mañana, al mediodía y a veces en las noches, también en las transmisiones de deportes y en los resúmenes deportivos de fútbol internacional, NBA, grandes ligas y otros más. Ya ahí me pusieron cara.

Fue un grupo muy bonito, no solo los que salíamos en cámaras, porque los demás también eran de gran ayuda.

Luis fue parte de las transmisiones de Repretel en el Mundial del 2006.

- ¿Cómo fue trabajar con Pilo?

Algo inolvidable, y es que en mi carrera trabajé con Pilo, con Mario Segura, con Jorge Alberto Rodríguez, con José Ángel Monge ( QdDg), Hernán Morales, Luis López Rueda. La verdad es que me rocé con gente muy grande en el periodismo. A veces cierro los ojos y le doy gracias a Dios.

Me acuerdo del eterno pleito con Pilo que siempre decía que el marcador definitivo es al final de los 90 minutos y no de los 120 cuando había tiempos extra, yo le decía que la FIFA así lo tiene establecido y él siempre me lo corregía, pero yo le decía que era decisión de la FIFA y no de Luis, lo vacilón es que él lo decía al aire como para molestarlo a uno.

- ¿Qué tan difícil ha sido que le dan una nueva oportunidad en el periodismo y a qué lo atribuye?

Sí, ha sido difícil, la pandemia marcó el camino, tal vez sin ella habría sido diferente. Limitó los grupos de televisión en temas económicos y se afianzaron con los que ya estaban. Va por ahí, pero si alguno algún día quiere darme una oportunidad, yo lo voy a agradecer.

- ¿Cuáles razones le dan para cerrarle las puertas?

Eso, que no se podía llevar más gente por los recortes económicos y ahora que ya tienen su sistema de trabajo. Yo siento también que se están inclinando por gente joven, pero yo tengo mucho qué aportar, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen a uno de experiencia y le ponen a un joven al lado, pero en Costa Rica es diferente. Yo he buscado por todo lado y hay colegas que en su momento me han abierto las puertas, pero nada que me dé para vivir de eso.

#Mundiales.



Con los goles de Suiza 115 y Serbia 116, la Copa de Qatar, supera al torneo de Italia 1990 con 115, en el puesto 12.



La supera en la casilla 11, Suecia 1958 con 126. — Satélite Deportivo (@satdep23) December 2, 2022

-¿A qué se dedica actualmente?

Tengo mi página Satélite Deportivo, donde doy datos ahora de la Copa del Mundo, también ayudo a Leo Cordero con su página y me han llamado para algunas transmisiones de radio Victoria. Vivo eternamente agradecido con las personas que me han apoyado en este tiempo lejos del periodismo.

- ¿Qué cree que puede aportar en un medio?

El conocimiento que tengo de diferentes disciplinas, lo hice en el 6, en el 7 y en su momento en La Teja. Además de la historia numérica que es muy seguida. Es más, yo a hoy participo en programas deportivos en El Salvador, he tenido intervenciones en Sudamérica con colegas en radio y redes sociales.

- ¿Hay periodistas que lo buscan para que les dé algún dato numérico?

Sí, todavía me buscan y eso yo lo agradezco, vea ahora que estuvo lo de Acceso total, los especiales del Mundial de Repretel, que me llamaron y tuve intervención en al menos seis programas y es algo que les agradezco de corazón, que me tomaran en cuenta.