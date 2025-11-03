LuisGa Loría y su pareja tuvieron un ‘baby shower’ poco común y al mejor estilo nicoyano

El músico LuisGa Loría, líder del grupo Los Ajenos, tuvo este domingo un ‘baby shower’ muy especial junto con su pareja Mónica Barboza, quien está a pocos días de dar a luz a su primer hijo, Luca.

La fiesta se realizó en Nicoya, Guanacaste, tierra donde vive buena parte de la familia del cantante, y el ambiente no pudo ser más alegre y típico.

Baby shower de Luca, el hijo de LuisGa Loría de Los Ajenos

La música de marimba puso el sabor guanacasteco a la celebración, que también contó con una presentación de Los Ajenos, porque, como buen músico, LuisGa no podía dejar pasar la oportunidad de cantarle a su gente.

Además, el futuro papá se animó a interpretar algunos temas tradicionales de la zona, llenando de emoción y orgullo a los asistentes.

LuisGa Loría, vocalista y líder de Los Ajenos, y su pareja Mónica Barboza están a pocas semanas de recibir a su hijo Luca. (redes/Instagram)

Además, de la música no faltó también la buena comida típica nicoyana como el pollito achiotado.

El artista y su pareja vivieron una tarde llena de risas, música y cariño, rodeados de familiares y amigos que celebraron junto con ellos la inminente llegada del pequeño Luca, quien sin duda crecerá con ritmo y pura alegría.

El “ajenito” nacerá dentro de pocas semanas, por lo que ambos papitos están más que ansiosos por tener a su bebé en brazos.

