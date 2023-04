Lussania Víquez dijo qué sintió al no poder acompañar a Ginnés en misa de Gerardo Zamora

Lussania Víquez y su esposo dieron a conocer que tendrán una parejita. Instagram.

Lussania Víquez, presentadora de Informe 11, está feliz, ilusionada y muy agradecida con Dios por haberle cumplido su sueño de ser mamita y más porque tendrá una parejita.

Lucy hizo la revelación de sexo de sus pequeños este domingo y si bien acudieron las personas más queridas y cercanas a ella, faltó su amiga Ginnés Rodríguez, que en ese momento estaba despidiendo a su esposo Gerardo Zamora, quien murió el pasado miércoles.

De hecho, Víquez siguió adelante con los planes que tenía desde hace semanas con el visto bueno de su compañera de Informe 11, quien le dijo que hiciera esa actividad que tanto la ilusionaba, aunque ninguna pudiera estar presente al lado de la otra.

Lussania Víquez reveló el sexo de sus bebés

“Ya lo habíamos conversado, ella me dijo que siguiera adelante, yo le dije que no podía ir al entierro por la hora, porque hasta calzó con la actividad mía, pero me dijo que ella sabía que yo la acompaño en oración, espero poder ir en lo del novenario. Entonces creo que es lo más importante, sostener en los momentos difíciles y es lo que voy a procurar hacer”, señaló Lussania.

“Para mí fue muy duro no ver a Ginnés, ella y Gera estaban invitados, el último día que la vi en el trabajo quedamos en que nos veíamos el domingo, pero la vida da vueltas y esto fue lo que pasó. Yo fui a la vela el jueves y ella me dijo que siguiera adelante con mis planes, que a pesar del dolor está muy feliz por nosotros, entonces me conmueve por la capacidad que ella tiene de en medio de su dolor alegrarse por mí, eso no lo tiene cualquiera”, agregó.

A pesar de esa ausencia, comentó que también celebraron la vida eterna de Gerardo.

“Para los que somos creyentes, de alguna manera también celebramos la vida de Gerardo, que es la verdadera vida. Nos da dolor por los que quedan aquí luchando contra esos momentos duros, pero para eso estamos las amigas, para acompañarnos”, dijo.

Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez son grandes amigas.

Alegría

En cuanto a la revelación de género, Lucy dijo que fue una sorpresa que le concedieran lo que ella quería.

“A mí cuando me preguntaban que qué quería, yo decía la parejita, pero sabía que eso era pedirle mucho a Dios, primero, porque quedar embarazada era todo un tema y lo logramos, luego que no era de uno, sino de dos y ahora la pareja, era muy difícil y por eso quedamos más que agradecidos con Dios, que se luce con nosotros”, contó.

Ni ella ni su esposo sabían del sexo de los pequeños, únicamente la cuñada de Lucy y la organizadora tenían conocimiento de que la parejita viene de camino. De hecho, Víquez cuenta que era su familia la que estaba más ansiosa por saber que los mismos tatas.

“Yo tuve mucha fuerza de voluntad, pero mis suegros y mi cuñado trataron de manipular a mi cuñada, hasta le decían mentiras de que necesitaban saber para darnos una sorpresa, todos querían saber y por eso le dimos la confianza a Adri, porque sabemos que es muy discreta y logró conservar el secreto por un mes”, comentó Víquez.

Los bebitos están para nacer los primeros días de agosto.