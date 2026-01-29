Lussania Víquez: “La democracia no se defiende peleando ni llenándonos de odio, se defiende participando”

Lussania Víquez hizo un llamado a la paz en medio de estas elecciones presidenciales. (Archivo/Archivo)

La presentadora y locutora Lussania Víquez se sumó al llamado que circula en redes sociales para invitar a la ciudadanía a participar en las elecciones de este domingo 1 de febrero, con el objetivo de reducir el abstencionismo, que en las votaciones de hace cuatro años alcanzó el 40%.

A través de un mensaje difundido en su Instagram, la voz de radio Bésamen hizo un llamado a la reflexión ante el clima de confrontación que se vive en redes sociales en el marco del proceso electoral.

LEA MÁS: Pablo Campos sobre las elecciones 2026: “Aunque no creas en los partidos políticos, ellos van a seguir gobernando”

“En Costa Rica estamos a punto de elegir presidente, pero pareciera que desde ya elegimos pelearnos entre nosotros”, expresó, al señalar el enojo, los insultos y los ataques que ha observado entre personas que piensan distinto.

Lussania Víquez dice que pensar distinto no nos hace enemigos, nos hace libres.

La comunicadora recalcó que la diversidad de opiniones es parte esencial de la democracia y que pensar diferente no convierte a nadie en enemigo.

“Pensar distinto no es una amenaza, es parte de la democracia; imagínese qué aburrido que todos pensáramos igual”, afirmó.

Votamos con libertad

La expresentadora de Repretel también destacó el valor del voto libre en Costa Rica, recordando que se trata de un derecho que millones de personas en el mundo no poseen.

“Aquí no votamos obligados ni vigilados, lo hacemos porque queremos, porque creemos. Hemos sostenido una democracia durante décadas y eso no es cualquier cosa”, señaló.

LEA MÁS: Famositicos indignados por burla de seguidor de Laura Fernández a discapacidad de Álvaro Ramos: esto dicen

En su mensaje, invitó a la ciudadanía a informarse de manera responsable, analizando debates y propuestas desde diversas fuentes, y no únicamente desde aquellas que refuerzan creencias personales.

Finalmente, hizo un llamado directo a participar en las elecciones: “Este 1 de febrero los invito genuinamente a que votemos, por quien quieran, por quien crean, pero votemos informados. La democracia no se defiende peleando ni llenándonos de odio, se defiende participando”, concluyó deseando que Costa Rica continúe siendo un ejemplo democrático para el mundo.