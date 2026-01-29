Pablo Campos sobre las elecciones 2026: “Aunque no creas en los partidos políticos, ellos van a seguir gobernando”

Pablo Campos es el presentador de Calle 7 Informativo de Teletica. (redes/Instagram)

El periodista Pablo Campos, presentador del programa Calle 7 Informativo y director de Los Doctores de Teletica, hizo un llamado directo a la ciudadanía costarricense para que participe activamente en las elecciones de este domingo 1.º de febrero.

Campos recordó que en Costa Rica hay cerca de 3,8 millones de personas inscritas para votar; sin embargo, muchísimos no acuden a las urnas, una situación que —según recordó— tiene consecuencias importantes para la democracia.

“Si no votás, otros elegirán por vos”, señaló, enfatizando que cuando muchas personas se abstienen, las decisiones terminan quedando en manos de una minoría activa, no necesariamente representativa de la mayoría del país.

“Cuando mucha gente se queda en la casa y no va a votar, unos son los que terminan eligiendo por todos y, no porque sean la mayoría, sino porque muchos no fueron a votar”, recalcó.

Pablo Campos invita a todos a votar para que otros no decidan por usted

El comunicador también subrayó que en estas elecciones no solo se elige a quién ocupará la Presidencia, sino también a los diputados, quienes cumplen un rol clave en el equilibrio de poderes.

Además, aclaró que votar no implica estar de acuerdo con todo, sino no renunciar al derecho —y a la voz— ciudadana.

“Aunque no creas en los partidos políticos, ellos van a seguir gobernando. La diferencia es si lo hacen con vos o sin vos”, expresó.

“Este domingo, salgamos a votar”, concluyó.

Este jueves se realizará el último debate presidencial, el cual será transmitido por canal 7, a las 8:00 p.m., dirigido especialmente a las personas indecisas para que puedan escuchar las propuestas de los candidatos antes de tomar una decisión.