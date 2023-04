Lynda Díaz cuenta por qué tuvo que dejar a su hija operada y envió filazo a los criticones

La expresentadora de televisión Lynda Díaz hizo una transmisión en vivo en su Instagram desde el aeropuerto de Texas, donde esperaba tomar un vuelo para Miami, Florida, donde vive.

Lynda agradeció a las personas que han estado pendientes de la salud de su hija Coco, quien fue sometida a una operación muy seria para quitarle toda la piel muerta que tiene dentro y así ver la posibilidad de remover la ostomía (bolsas para las necesidades) que lleva desde hace tiempo.

Lynda Díaz afirmó que ella tiene que dividirse en muchas partes para cumplir con sus hijos. (Cortesía Nicole Roper)

A su vez, dio a conocer el por qué se marcha mientras la joven está en recuperación y le mandó un filazo a quienes la critican.

“Como mamá, te critican si eres buena o no, siempre están criticando, la gente nunca aprecia los sacrificios que uno tiene que hacer, que no todo el tiempo uno los pone en redes sociales, las vueltas que hay que hacer como mamá para cumplir con todos los hijos que tenemos. En nuestro caso, tenemos a la gordita que está enferma, pero también hay tres hijos más, también hay un esposo, está una mamá que hay que cuidar, es mucho la responsabilidad sobre mí y siempre ha sido así, yo soy el eje de mi familia.

“Entonces tuve que irme hoy, que es un día muy importante para los gemelos, hoy es el baile de graduación y quedé en arreglar a la gordita (Tifanny), entiendo que Nicole está enferma, pero uno tiene que partirse en pedazos”, aseguró.

Lynda Díaz es madre de Gary, Tiffany, Linda Liz y Nicole.

Díaz señaló que mientras ella se fue este jueves, este mismo día llegará a Texas su otra hija Linda Liz, con tal de ayudar a su hermana y a su sobrinita Ellie en todo lo que necesiten.

“Qué difícil es, porque a veces me dicen que no soy mamá por no estar con Nicole y yo digo, ‘si supieran estos cabrones que critican tanto’, yo los quisiera ver un día en la vida mía a ver si pueden con la mitad de lo que yo me echo encima.

“Independientemente del estilo de vida que tenga una persona, la que es mamá, es mamá y uno tiene que hacer 20 mil cosas para los hijos, entonces cuando la gente critica, yo pienso que qué maricones son y ni idea tienen las vueltas que uno hace a diario con este montón de hijos”, agregó.