Hija de Lynda Díaz: “Nunca en mi vida había pasado un dolor físico tan feo”

Hija de Lynda Díaz habló de su operación

Acompañada de su madre Lynda Díaz, la guerrera de Coco Roper dio más detalles de lo que fue su operación, la que aseguró que le causó el dolor físico más grande que ha sentido en su vida.

Desde el hospital donde está internada en Texas, Estados Unidos, Nicole afirmó que los doctores tomaron la decisión de no seguir con su cirugía, porque lo peor podía ocurrir.

LEA MÁS: Operación de la hija de Lynda Díaz tuvo que detenerse para evitar lo peor

Agregó que, tristemente, ha perdido las esperanzas de quitarse la ostomía (bolsas para sus necesidades) que, según ella, no le permite tener una vida normal.

Coco Roper y Lynda Díaz transmitieron en vivo para hablar de la salud de la joven. Instagram.

“Cuando entré a la cirugía lograron quitar el tejido muerto que tenía, pero cuando trataron de llegar al fondo, la piel estaba demasiado destruída y no pudieron realizar el segundo procedimiento, que era el que más me daba esperanza a mí de poder soltar las bolsas y los doctores dijeron que no podían seguir, era muy riesgoso.

“Pasé un dolor horrible, nunca en mi vida había pasado un dolor físico tan feo. Los médicos me han ayudado a ver cuál es la mejor manera para controlar mi dolor, ahorita no veo cuál es el propósito de Dios y espero verlo pronto, porque siento que una parte de mi esperanza se murió y esto me da mucha tristeza”, dijo entre lágrimas.

Cabe destacar la presencia de Lynda en el en vivo, quien mostró su lado más maternal, intentando ser positiva, hacer sentir bien a su hija y no preocupar de más a los tantos seguidores que estaban conectados, que un momento llegaron a ser casi 3 mil.

“Usted sabe que tiene a la gordita, que ha sido muy fuerte y que tiene que seguir luchando, positiva, como has estado todo este tiempo, se intentó, no se pudo y ahora vamos un día a la vez, pa’ lante, como siempre lo has hecho. No podés caer porque si tú caés, cae la gordita, no nos queda de otra”, le dijo Lynda, dejando claro que ella apoya a su hija en los momentos más duros.

En el en vivo también contaron que ya este jueves Coco podrá estar con su hija Ellie, a quien le llevarán para intentar subirle el ánimo, así como a su hermana Linda Liz, que viajará a acompañarla, mientras que la mamá se devolverá a su casa en Miami, Florida.