Lynda Díaz no dejó por fuera ni a los jueces de Mira quién baila con su tiradera y esto dijo de ellos

Toni Costa, Isabel Guzmán, Isaac Rovira y Mauricio Astorga son los jueces en esta primera temporada de Mira quién baila (MQB). Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Díaz no dejó por fuera a los jueces de Mira quién baila (MQB) en su tiradera y aseguró que uno de ellos tiene a sus favoritas dentro de la competencia.

La exmodelo empezó aclarando que de todos los jueces aprendió mucho y que ella no es del tipo de persona de salir a “tomarse un trago” o de ponerse a “coquetear” con los jueces para que la favorezcan como si lo hacen otras participantes del grupo.

“En lo particular, la noté (a Yessenia Reyes) muy afectiva con Toni Costa y Diego (Bravo) también salía mucho al principio del programa, ya después dije: ‘no, yo no quiero participar de eso’, y me perdonan, pero una cosa es el trabajo y otra es ser profesional”, mencionó en su transmisión luego de anunciar por qué renunció al programa.

La expresentadora también mencionó que ella claramente no era de las favoritas del español y que, además, sentía que la juzgaban más fuerte que a otras participantes.

“Mauricio Astorga es todo un caballero, la jueza Isabel (Guzmán) también, de Isaac (Rovira) aprendí mucho, aprendí mucho de Toni (Costa) también, aunque yo como que no era una de las favoritas de Toni, pero bueno, siempre se aprende de todos ellos. No guardo ningún rencor ni mucho menos.

“Tal vez sí fui juzgada más fuerte que otras personas. Yo creo que en esto de las coreografías nosotras las mujeres somos juzgadas más fuerte, los hombres no hacen mucho (baile)”, dijo.

Lynda Díaz le tiró a todos tras su salida de MQB

Lynda agregó que las dos últimas coreografías, que presentó junto a Michael Rubí, para ella fueron las mejores, y que por eso no entendía por qué la nominaron de nuevo.

“Siento que mis dos últimas coreografías estuvieron muy buenas, yo creo que de las mejores que hice; sin embargo, no les gustó, pero bueno, a mí me gustaron, yo quedé muy satisfecha porque fue un gran logro. Me llevo el recuerdo de haber compartido, aprendí mucho y conocí gente muy linda en este proceso y bueno, es lo que es”, expresó.

Díaz decidió renunciar al programa a dos semanas de la gran final argumentando que por la bailarina Yessenia Reyes y su pareja de baile, Diego Bravo, se quedó sin bailarín, ya que ellos hicieron que Michael Rubí también renunciara.