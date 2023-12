Lynda Díaz presume el cuerpazo que se maneja a los 51 años con un sexy mini bikini

Lynda Diaz lució su cuerpazo en un traje de baño diseñado por su hija. foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

No hay duda de que la empresaria Lynda Díaz tiene un cuerpazo de infarto, fue por eso que aprovechó para lucir su esbelta figura en un traje de baño que le regaló su hija, la diseñadora Linda Liz.

Mediante su cuenta de Instagram, la empresaria les contó a sus seguidores que Santa había llegado y le trajo un bello bikini.

“Miren la belleza del bikini que me regaló Linda Liz, para Navidad, ningún vestido me había quedado tan perfecto como este estilo, es reversible, entonces son dos piezas en una, y talla espectacular. Mi hija me retó a que no me atrevía a grabarme en vestido”, dijo.

La guapa confesó que hace años acostumbraba a andar en traje de baño; pero que se sentía extraña; sin embargo, en otra de sus historias contó que se atrevió a ponerse el vestido.

En el clip que compartió Lynda se ve luciendo el vestido rojo, donde deja ver su hermosa figura.

“Estoy fascinada con este vestido, por supuesto que me lo iba a poner, la parte de abajo es un hilo y cuesta que un bikini quede tan bonito y tan seguro, por eso tiene dos ajustadores para el cuerpo”, comentó.

“Hace muchos años modelaba vestidos de baño en mis comienzos y hoy con 51 años, me dije por qué no. En realidad no soy de utilizar mi cuerpo para trabajar o ganar seguidores.

Es mi decisión y entiendo que todo tiene un tiempo de ser; sin embargo, una vez al año no hace daño”, concluyó.

No hay duda, que a pesar de la edad que tiene la empresaria continúa robando miradas con su espectacular figura.