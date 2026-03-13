Lynda Díaz revela otro gran secreto de su hija menor

La exmodelo Lynda Díaz sorprendió a sus seguidores al revelar otro secreto de su hija menor Tiffany Austin y presumirlo en redes sociales.

Tiffany es la hermana gemela de Gary Austin, el único varón que tuvo la exmodelo. Ellos tienen 21 años.

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Tiffany y Gary Austin son los hijos menores de Lynda Díaz. Ellos tienen 21 años. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

Sorprendió a la familia con su talento

La joven está de visita en la casa de su mamá y este viernes decidió sorprender a la familia con una de sus grandes habilidades: la cocina.

Fue la propia Lynda quien dio a conocer el talento de Tiffany mientras compartía un momento familiar a través de Instagram.

En el video, la orgullosa mamá mostró a su hija preparando la mezcla para unas galletas.

Una chef para los postres

Según contó Díaz, su hija tiene un gran talento especialmente para la repostería.

“Tenemos a la chef Tiffany. No sé si ustedes sabían, pero Tiffany es una chef maravillosa en postres, pancitos y todo”, dijo Lynda mientras grababa a su hija en plena preparación.

La exmodelo también aprovechó para destacar lo bien que cocina la joven.

“No se imaginan los panes y galletas que hace”, comentó con orgullo.

Hace de todo… menos queques

Durante el video, Lynda le preguntó directamente a Tiffany qué tipo de recetas suele preparar.

La joven respondió con naturalidad: “Hago de todo”.

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Eso sí, aclaró entre risas que por ahora no hace queques.

Una familia muy unida

Hace algunos meses, Lynda Díaz también habló públicamente sobre la vida personal de Tiffany.

En ese momento contó que su hija tiene novia y destacó la buena relación que mantienen con la pareja de la joven, demostrando la cercanía y confianza que existe dentro de la familia.