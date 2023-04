Madre de periodista tico se dio un lujo con Carlos Rivera que no cualquiera podría

Doña Xinia Sibaja y Carlos Rivera se dieron un abrazo eterno. Cortesía.

Doña Xinia Sibaja tuvo que esperar casi cuatro meses para disfrutar de su regalo de Navidad, pero una vez que lo tuvo, lo abrazó, conversó con él y hasta cantó sus canciones a todo galillo.

Esta simpática señora, vecina de Esparza, gozó hasta más no poder del concierto de Carlos Rivera, que se realizó el sábado anterior en el Estadio Nacional.

Ella es madre del periodista de Monumental Juan Enrique Soto, quien le regaló un par de entradas para ella y su esposo, Geovanni Soto.

El comunicador compartió la reacción de su mamita en redes sociales, en ese momento, y fue tanta la ilusión de la señora, que el video llegó a manos de Carlitos, quien por medio de Twitter solicitó conocerla y cumplió.

Según cuenta la puntarenense, ella llegó a creer que ese encuentro no se daría o que se volvería cuento, pero el galán tenía muy presente que aquí una de sus fans, estaba ansiosa de conocerlo.

“Parece que él, desde que llegó nos estaba buscando, preguntó dónde estábamos. Cuando llegué me dijo que estaba preocupado porque nos estaban buscando, yo no me lo creía, pensé que se le había olvidado, pero le agradecí, le dije que era una persona con palabra, por cumplir lo que había prometido, comentó doña Xinia.

Xinia Sibaja, su esposo Giovanni Soto y Carlos Rivera compartieron un rato ameno. Cortesía.

Desde ese momento, el encuentro fue mágico, Rivera se comportó como todo un caballero, sin ningún tipo de actitud que desanimara a doña Xinia ni a su esposo.

“Le dije lo que siempre había querido decirle cuando lo veía por tele y es que siga así, con esa sencillez, que todavía tiene, hay muchos artistas que se les olvida de dónde vienen y ojalá siga así y que ponga a Dios de primero, que es lo más importante. Además, con todo respeto, le comenté que era más bonito en persona que por televisión, pero es que es verdad, un hombre alto, muy delgado, elegante y simpático, yo lo veo con los ojos de una mamá, pero sí es muy guapo”, contó la tica.

“Él a todo me decía amén, que así fuera. Después, cuando nos dimos el abrazo se mostró muy simpático y agradecido”, agregó.

En total compartieron unos 10 minutos antes de que Carlos saliera a escena y de hecho, podemos asegurar que ese éxito que tuvo la presentación del mexicano fue en gran parte gracias al abrazo fraterno e inspirador, al igual que las palabras que le dio doña Xinia.

“Yo le dije que tenía que abrazarlo duro para darle celos a mis vecinos, lo hice reír bastante, pero sí se comportó muy bien, no es de esos que mata la ilusión a la primera, fue muy lindo”, aseguró.

Juan Enrique Soto le dio un regalo a su madre que nunca olvidará.

Se le fue rápido.

A pesar de que fue en diciembre del año anterior que el cantante le dijo que la quería conocer, a doña Xinia no se le hizo eterna la espera para que la fecha del concierto llegara, más bien aprovechó para aprenderse las piezas que todavía no se sabía.

“Me puse la tarea de aprenderme las canciones, vi todos los reportajes y entrevistas que le habían hecho. Entonces mientras me aprendía todo eso, se me fue rápido el tiempo, solo que no me pude aprender casi nada porque cuesta mucho, yo las ‘tarareo’ y me gustan muchísimo”, aseguró.

Este fue el primer concierto al que asiste doña Xinia en toda su vida y contó que quedó tan encantada, que ya está esperando al próximo que la lleven.

“Ya estamos esperando el de Ricardo Arjona, que a mi esposo le encanta porque fue una experiencia muy bonita, ya pensé que era más cansado, pero no, mi esposo y yo quedamos muy contentos, aunque viajamos desde Esparza y nos quedamos a dormir donde mi hijo, en Heredia”, comentó.

Este será un momento que la señora llevará siempre en su mente y en su corazón y no dudamos de que Carlos también.