Mahyla Roth, la actual mujer más bella de Costa Rica, pide ir a votar con poderoso mensaje

Miss Universo Costa Rica 2025 destacó los valores que han hecho grande a Costa Rica

Por Manuel Herrera

Mahyla Roth, la actual mujer más bella de Costa Rica, hizo un llamado directo a los costarricenses para que salgan a votar este próximo 1 de febrero, mediante un poderoso y emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

Miss Universo Costa Rica 2025 utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que apeló a los valores democráticos que han caracterizado históricamente al país.

Mahyla Roth pidió así a los ticos ir a votar

Vestida de típico y con mensaje cargado de identidad

Vestida con traje típico, Roth destacó elementos fundamentales de la identidad costarricense como el respeto, el diálogo y la paz, valores que, históricamente, han hecho grande a nuestro país.

“Costa Rica no se explica, se siente. Somos montaña, fauna, paz. Somos diálogo y respeto. Somos un país que elige con conciencia”, manifestó la caribeña en su mensaje electoral.

“La democracia vive cuando votamos”

La joven reina de belleza también habló desde su experiencia personal y resaltó lo que significa para ella vivir en Costa Rica, haciendo énfasis en la libertad y el derecho a elegir.

“Vivir en Costa Rica es vivir en libertad: libertad para pensar distinto, para elegir. El futuro no se impone, se construye. La democracia vive cuando votamos. Tenemos la oportunidad de decidir juntos”, agregó la ojiverde.

Mahyla Roth en el Miss Universo 2025
Mahyla Roth representó a Costa Rica en la pasada edición del Miss Universo. (redes/Instagram)

Se suma a figuras públicas que promueven el voto

Con esta publicación, Mahyla Roth se sumó a la voz de decenas de figuras públicas, tanto del ámbito artístico como del entretenimiento y la comunicación, que han utilizado sus plataformas digitales para invitar a los costarricenses a ejercer el voto por amor al país y a la democracia.

