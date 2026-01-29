Mahyla Roth, la actual mujer más bella de Costa Rica, pide ir a votar con poderoso mensaje

Mahyla Roth, la actual mujer más bella de Costa Rica, hizo un llamado directo a los costarricenses para que salgan a votar este próximo 1 de febrero, mediante un poderoso y emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

Miss Universo Costa Rica 2025 utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que apeló a los valores democráticos que han caracterizado históricamente al país.

Mahyla Roth pidió así a los ticos ir a votar

Vestida de típico y con mensaje cargado de identidad

Vestida con traje típico, Roth destacó elementos fundamentales de la identidad costarricense como el respeto, el diálogo y la paz, valores que, históricamente, han hecho grande a nuestro país.

“Costa Rica no se explica, se siente. Somos montaña, fauna, paz. Somos diálogo y respeto. Somos un país que elige con conciencia”, manifestó la caribeña en su mensaje electoral.

“La democracia vive cuando votamos”

La joven reina de belleza también habló desde su experiencia personal y resaltó lo que significa para ella vivir en Costa Rica, haciendo énfasis en la libertad y el derecho a elegir.

“Vivir en Costa Rica es vivir en libertad: libertad para pensar distinto, para elegir. El futuro no se impone, se construye. La democracia vive cuando votamos. Tenemos la oportunidad de decidir juntos”, agregó la ojiverde.

Mahyla Roth representó a Costa Rica en la pasada edición del Miss Universo. (redes/Instagram)

Se suma a figuras públicas que promueven el voto

Con esta publicación, Mahyla Roth se sumó a la voz de decenas de figuras públicas, tanto del ámbito artístico como del entretenimiento y la comunicación, que han utilizado sus plataformas digitales para invitar a los costarricenses a ejercer el voto por amor al país y a la democracia.