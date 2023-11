Majo Ulate sacó del baúl de los recuerdos una foto para mostrar cuando fue reina de belleza

Majo Ulate tambien fue reina de belleza.

La maquillista e influencer María José “Majo” Ulate recordó la época cuando participaba en concursos de belleza, en los que incluso fue ganadora.

En su cuenta de Instagram, Ulate abrió el espacio para que sus miles de seguidores le hicieran preguntas o comentarios y uno le consultó sobre el paso que tuvo por los concursos de belleza, lo que ella aprovechó para sacar una foto del baúl de los recuerdos.

Para responder a la pregunta fue a ver algunas notas que hicieron hace muchos, cuando participó en varios certámenes e incluso ganó dos.

“Esta soy yo en el 2009, el concurso se llamaba Miss Teen Costa Nacional y acá estoy en el Internacional porque había ganado el nacional, este se llamaba Reina Internacional de La Costa y fue en el 2010. Este era un concurso de Marisol Soto, ella en este tiempo tenía Señora Costa Rica y Reina Internacional”, contó.

Ulate incluso recordó cuando antes de dejar el mundo de los certámenes, lo intentó en el Miss Costa Rica 2020, donde no paso la etapa de casting.

“Después de ahí estuve en uno de Adriano Models que no gane, después de ahí no hice nada más, hasta el casting de Miss Costa Rica, que fue para no quedarme con las ganas”, concluyó.

Aunque en la actualidad Majo podría seguir participando en concursos, ahora se dedica 100% a su otra pasión que es el maquillaje y el estilismo, donde le va muy bien.