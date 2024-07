Majo Ulate se dio un lujito al estilo de Rosalía, Kim Kardashian y otras celebridades

María José Ulate se dio un lujito que hace lucir más brillante su sonrisa. (Instagram)

María José Ulate fijo anda con una sonrisa de oreja a oreja, ya que se le puso al corte a famosos como Rosalía y Kim Kardashian, con un lujito que no cualquiera se puede dar y que brilla en uno de sus dientes.

La maquillista profesional se puso una pieza en oro con diamante en uno de sus dientes, sumándose a una moda muy perseguida entre las celebridades y criticada por otros porque dicen que atenta contra la buena higiene dental.

Esa tendencia es conocida como piercing dental. En Instagram, la novia de Mauricio Hoffmann mostró el detallito en su dentadura y explicó cómo fue el proceso que siguieron para colocarle la joya.

“La pieza se adhiere al diente, es muy fácil y rápido. Se aplica como los ‘brackets’ y es superrápido y fácil”, dijo Majo en un video, donde mostró todo el proceso.

Según mencionó, la pieza fue fabricada en una joyería exclusivamente para ella. “Vamos a ver si me acostumbro, si me pongo más, si me lo quito. No sé. ¿Ustedes qué dicen? Ay no, sí me gusta. Vamos a ver qué pasa”, afirmó Ulate.

La Teja contactó a la joyería que le hizo la joyita a Majo para ver cuánto costaba una piecita con esas mismas características.

Según nos mencionaron, la joya solo se hace con diamante y está montada en oro de 18 kilates. El precio va de los 250 (unos 133 mil colones) a 390 dólares (cerca de 207 mil rojitos).

Majo destacó que su idea de ponerse algo en el diente es una locura que ahora la tiene muy feliz y con más motivos que nunca para sonreír.

“No me gusta, pero gustos son gustos”, “Muy bello”, “Me encanta”, son algunos de los comentarios que tiene la publicación que hizo Ulate en sus redes.

Este tipo de elementos brillantes en los dientes comenzaron a agarrar fama al inicio de los años 2000, de la mano de artistas como Madonna o raperos de la época.

