Majo Ulate vuelve a hablar de su apariencia tras perder juicio contra Diego Bravo

María José “Majo” Ulate se volvió a referir públicamente sobre su apariencia este sábado, tres días después de perder el juicio contra Diego Bravo.

La maquillista demandó al creador de contenido, entre otras cosas, por decirle “añeja” en videos publicados entre 2021 y 2022, en medio del inicio de su romance con Mauricio Hoffmann.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann el día que conocieron la sentencia de su juicio contra Diego Bravo. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: Abogado de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann cuestionó este argumento que permitió la absolución de Diego Bravo

Motivada por la reciente alfombra roja de los premios Grammy Latinos, que se celebraron el jueves en Las Vegas, y por cómo se vio en el evento la cantante Rosalía, Majo se volvió a referir a su aspecto físico.

Majo Ulate reconoce críticas

“Me critican por cómo me veo pero las estrellas que me inspiran se ven así en los Grammys”, expresó en un mensaje que compartió en Instagram acompañado de un video donde la artista española luce con una apariencia muy natural en el evento musical.

Majo Ulate expresó esto inspirada por cómo se vio Rosalía en la reciente entrega de los Grammy Latinos. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Estas fueron las razones que valoraron los jueces para dictar una sentencia absolutoria contra Diego Bravo

Pero Majo no se limitó a decir eso. En la siguiente parte del mensaje habló del orgullo que siente de mostrarse así de real.

“Cada vez más orgullosa de mostrarnos con ojeras, con cansancio, con un rostro real”, expresó la guapa exparticipante de Mira quién baila.