Majo Ulate y Mauricio Hoffmann piden que Diego Bravo pague estos millones por los daños causados por sus videos

El abogado Jason Garro es el encargado de la parte acción civil a favor de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate. Foto: Silvia Nuñez (Juicio Diego Bravo /Juicio Diego Bravo)

La maquillista María José “Majo” Ulate y el presentador Mauricio Hoffmann no solo buscan que Diego Bravo reciba una sanción por los delitos que se le atribuyen, sino que también solicitaron una millonaria indemnización por los daños que, aseguran, les ocasionó el creador de contenido.

Durante el juicio que se desarrolla contra el youtuber, el abogado de la parte civil resarcitoria, Jason Garro, pidió a los jueces que acojan la acción y condenen a Bravo al pago de ₡10 millones.

LEA MÁS: Diego Bravo aclaró ante los jueces si él le puso a Majo Ulate el apodo por el que lo demandó

De acuerdo con la solicitud presentada por el representante legal, la suma se dividiría en partes iguales: ₡5 millones para Ulate y otros ₡5 millones para Hoffmann.

Garro también solicitó que el acusado sea condenado al pago de las costas del juicio.

El juicio Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo está en su etapa de conclusiones. (Fiorella Montoya/La Nación)

La petición se dio durante la etapa de conclusiones del debate, que este jueves 5 de noviembre avanzó con los argumentos de la parte querellante y civil.

Por su parte, el abogado Rafael Ángel Rodríguez solicitó que Bravo reciba la pena máxima por los 15 delitos que se le atribuyen: siete de injuria y ocho de difamación.

LEA MÁS: Juicio Diego Bravo: Esto pidió el abogado de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann al acusarlo de 15 delitos de difamación

Rodríguez defendió ante los jueces las pruebas digitales aportadas al proceso, entre ellas videos almacenados en una memoria USB, así como los testimonios de las personas querellantes.

El abogado también cuestionó que Bravo pudiera justificar sus manifestaciones alegando que repetía expresiones utilizadas por otras personas en redes sociales.

El abogado de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann, Rafael Rodríguez, fue el primero en exponer sus conclusiones. (Silvia Núñez/La Teja)

El debate continuará el próximo martes 11 de noviembre cuando el abogado defensor de Diego Bravo deberá presentar las conclusiones de su representado.

La solicitud de indemnización y la petición de sanción deberán ser valoradas por el Tribunal, que tendrá la última palabra en este proceso.