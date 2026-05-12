Mamá de Johanna Solano impactó con fotos en la playa al llegar a sus 59 primaveras

La mamá de la exmiss Costa Rica y presentadora Johanna Solano, celebró hace unos días su cumpleaños número 59 y aprovechó el fin de semana para escaparse a la playa junto a varios amigos, donde, además de disfrutar del mar y las sorpresas que le prepararon, también dejó claro que los años le sientan de maravilla.

Ileana López, mamá de Johanna Solano, celebró su cumpleaños número 59. (redes/Instagram)

Doña Ileana López o “La mamá de los tomates”, como se hace llamar en redes sociales, compartió varias fotografías en traje de baño mostrando su espectacular figura, pero más allá de los halagos que recibió por su apariencia, también aprovechó para hacer una reflexión muy sincera sobre las fotos y la forma en que muchas personas se juzgan a sí mismas.

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“Les dejo las fotitos que me gustaron. Sí, porque se borraron muchísimas más de las que les publico: en las que se me veía la panza, en las que cerré los ojos, en las que quedé despeinada”, escribió.

La mamá de los tomates, como se hace llamar la mamá de la presentadora de Teletica, la pasó muy bien en la playa. (redes/Instagram)

Ileana confesó que, como muchos, selecciona cuidadosamente las imágenes que publica, aunque aseguró que todo depende de cómo se mire.

“Se toman muchas fotos para poder quedarse con algunas. ¿Y esto está mal? Depende… depende de cómo lo veas. Mi criterio es: yo decido con qué me quedo, como en la vida misma”, agregó.

La mamá de la presentadora de Teletica contó además que pasó un cumpleaños muy especial frente al mar, uno de sus lugares favoritos y agradeció por las muestras de cariño recibidas al llegar a sus 59 primaveras.

Ya vemos de quién heredó el tremendo cuerpazo Johanna Solano, de su mamá. (redes/Instagram)

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“Me siento muy feliz y quería compartirlo con ustedes que son mi comunidad inmediata y más cercana. ¿La vida es bella o la estoy haciendo bella? No sé”, concluyó en su publicación, la cual recibió cientos de comentarios llenos de cariño y admiración.