Mamá de Keyla Sánchez “cumple tres años” este martes, esta es la especial razón

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, cumple años dos veces al año. (redes/Instagram)

Kattya Granados, mamá de la presentadora Keyla Sánchez, compartió un mensaje cargado de fe, gratitud y mucha emoción al revelar que este 5 de mayo “cumple tres años”, pero no precisamente de vida, sino de una nueva oportunidad que le dio Dios tras enfrentar un cáncer de mama.

Kattya contó que hace exactamente tres años fue sometida a una mastectomía radical bilateral, un proceso duro que marcó un antes y un después en su vida y que hoy recuerda con profundo agradecimiento.

“Esta semana es muy especial y me conmueve mucho. Mañana, si Dios quiere, estoy de cumpleaños. Tres años cumplo, tres años de una nueva oportunidad, tres años de bendición, tres años de ver el poder de Dios sobre mi vida y mi cuerpo”, expresó.

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Granados reconoció que el cáncer sacude, confronta y transforma no solo a quien lo enfrenta, sino también a toda su familia, pero aseguró que su fe fue clave para salir adelante.

“Yo no vencí nada, ese lo venció mi Padre Celestial allá en la cruz del calvario. Él venció mi cáncer”, afirmó.

Más agradecida desde ese día

La mamá de la presentadora de Teletica confesó que ahora vive con más gratitud, disfrutando cada instante y valorando tanto los momentos buenos como los difíciles, pues todos le dejaron aprendizaje.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, dice estar muy agradecida desde que se sometió a la cirugía para vencer su cáncer de mama. (redes/Instagram)

Además, aprovechó para agradecer a quienes estuvieron a su lado durante el proceso, especialmente a su hija, quien se convirtió en su gran apoyo.

“Tuve una enfermera increíble, que fue mi hija. Keyla es todo terreno. Mi amor, gracias, te amo”, dijo.

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El verdadero día de cumpleaños de doña Kattya es el 12 de enero; sin embargo, desde el 5 de mayo de 2023 decidió seguir celebrando esta fecha como un regalo de vida.