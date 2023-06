Maquillista tico que sacudió Mundial de Qatar por su traje sueña con estar en Nace una estrella

Adán Chinchilla llamó bastante la atención en Qatar.

El maquillista Adán Chinchilla sueña con ser una estrella de la música nacional, por esa razón audicionó este miércoles para el programa Nace una estrella.

Chinchilla es recordado por sacudir el Mundial de Qatar, en diciembre, con un traje de fantasía con los colores patrios que le dio la vuelta al mundo y que lo hizo bastante famoso porque hasta en un periódico de la India salió.

Pero Chinchilla no es un rostro ajeno a canal 7 ya que él ha sido parte del equipo de maquilladores de la televisora para proyectos como Tu cara me suena y Dancing with the Stars.

Adán Chinchilla en audición de Nace una estrella

Por ese vínculo de Chinchilla con el canal de La Sabana fue que el jurado se alegró bastante cuando lo vio llegar al set de audiciones, que canal 7 instaló en una sala del Estadio Nacional.

María Marta López y Luciana Prada fueron las integrantes del jurado que más se emocionaron con Chinchilla, quien también fue transformista en el pasado.

“Feliz por cumplir un sueño más sin complejos. Nunca dejen de soñar por los demás, la vida es corta y las oportunidades son pocas. Disfrute el momento para ti”, escribió Chinchilla en su Instagram al compartir el video de su audición.

Adán llegó con todo, ya que en su casting cantó un popurrí de cuatro canciones que, según él, cantaba en la infancia.

Adán Chinchilla salió en periódicos de la India.

“Espero que les guste muchísimo. No soy cantante, pero será con mucho cariño para ustedes”, advirtió Chinchilla.

Las piezas que él eligió para su audición fueron: “Te quiero más y más”, de Antonio de Jesús; “Piel”, de Sergio y Estíbaliz; “Lady, Lady”, de Bravo, y “Un velero llamado libertad”, de José Luis Perales.