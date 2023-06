Marcela Negrini acaba de pasar por un duro momento y abrió su corazón para contarlo

A Marcela Negrini siempre la vemos muy feliz y sonriente, pero hay momentos como los que vivió hace poco que la hacen entristecer.

La modelo abrió su corazón en su cuenta de Instagram y contó que hace unos días su mamita, Liley Peraza cumplió 30 años de fallecida (el 19 de mayo de 1993) y no pudo evitar pensar en ella.

Su mamá falleció cuando ella tenía 14 años y su abuela (Oliva Arguedas) fue la que la terminó de criar junto con sus otros hermanos, pero la señora también ya falleció (en abril de 2004).

Resulta que hace unos días, la orotinense se soñó con su abuelita, a la que le decía ‘mamá', y contó que en el sueño ella le preguntaba que por qué estaba tan triste y le dijo que era por la muerte de su mamá.

Marce confesó que en estas fechas extraña mucho a su mamita. Archivo

Además, relató que en el sueño ella pudo decirle lo mucho que estaba agradecida por cuidarla y que era algo que hubiera deseado decírselo en vida.

“Los sueños a veces son tan reales, yo la sentía, y me decía: ‘Marce, no tiene por qué estar triste, recuerde que tiene que seguir adelante, tiene que vivir, tiene que seguir’. Y es que mi abuelita también falleció y en ese momento que ella me decía esas cosas, yo me quedé pensando y le decía: ‘mamá es que yo quiero agradecerle por todas las cosas que usted hizo por mí, por todo lo que vivimos, por todo lo que luchó', porque para mí, mi abuelita hizo lo imposible por ayudarnos, ella dio y se entregó con todo su corazón, así era con todos sus 12 hijos”, contó.

La guapa confesó que por eso estuvo “bajoneada” días atrás y que a veces se entristece por no tener a su mamita a su lado.

“Pude sacarme ese sentimiento que tenía ahí guardado”, dijo al recordar lo bien que se sintió cuando se despertó.

Marce explicó que quiso contar lo que vivió para que la gente vea que todos pasan por situaciones difíciles y que no son los únicos que tienen problemas o pierden a un ser querido.

“Es importante recordarles que no siempre se está bien, también está bien, no sentirse bien. A veces yo no quiero ni ver el celular, no quiero levantarme, pero aún así, me levanto cada día a luchar, a vivir, me ha tocado pasar momentos así y aquí estoy siempre dando lo mejor de mí”, confesó.

Hace unos días la guapa también se llevó un susto porque su esposo, Tercero Castro, tuvo que ser operado de una de sus rodillas, pero afortunadamente, él ya está mejor de salud, por eso se la ha pasado metida en hospitales y eso ha hecho que recuerde cuando le tocaba acompañar a su mamá o a su abuela.