Marcela Negrini se enfrenta a un difícil momento de su vida que la tiene devastada y “con el alma rota”, según aseguró.

La modelo y presentadora comunicó en las últimas horas que su perrito, Bunny, que estuvo con ella durante 16 años, falleció.

Marcela Negrini y su esposo se enfrentan a un duro momento.

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“Hoy (viernes) nos toca despedir con el alma rota a nuestro amado Bunny, después de casi 16 años llenándonos la vida de amor, alegría y felicidad”, afirmó Negrini en Instagram.

“Hiciste inmensamente feliz a mamá y a papá”

La partida del peludito dejó a ella y a su esposo, Tercero Castro, con el corazón roto, pues Bunny significó mucho para ellos.

“Llegaste a nuestras vidas para iluminarlas y nos regalaste un amor tan puro e incondicional que jamás podremos olvidar. Hiciste inmensamente feliz a mamá y a papá. Fuiste nuestro compañero, nuestra alegría y también el cantante favorito de muchas personas, porque con tu vocecita alegraste tantas vidas y robaste tantos corazones”, destacó Negrini.

Marcela Negrini despidió así a su amado Bunny

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Bunny, el cantante

Luego agradeció al talentoso animalito por todo lo que hizo por ellos.

“Bunny, gracias por tanto amor, por cada alegría y por hacer de estos casi 16 años una historia inolvidable. Nos dejas un vacío enorme, pero también los recuerdos más hermosos. Hoy tu canto se apaga, pero el eco de tu amor vivirá para siempre en nuestros corazones. Gracias por tanto, mi pequeño cantante. Te amaremos toda la vida”, agregó.

El mensaje fue acompañado de un video en el que recopiló fotografías de los lindos momentos que vivieron junto a Bunny.

Marcela Negrini compartió esta foto que dice mucho del momento que vive. (Instagram/Instagram)

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Desde La Teja le enviamos a Marce nuestra solidaridad en el duro momento en que la sorprendió.