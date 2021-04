Una boda lleva mucho planeamiento y como entré a estudiar (saca la licenciatura en Administración de Empresas), estudio todos los días de cinco de la tarde a diez de la noche y estoy con mi otro trabajo de fotos todo el día, así que casi no me quedaba tiempo y me costaba mucho organizar todo. Además no podemos invitar a toda la gente que siempre ha estado con nosotros y si se nos queda alguien por fuera nos iba a doler (solo podían ir 30 invitados), así que lo cambiamos.