Marcela Ugalde fue de las últimas que estuvo con Lucho Barahona: “Fue como una velita que se fue apagando”

El teatro costarricense está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor, director y dramaturgo Luis Alberto “Lucho” Barahona, a los 94 años.

Su partida marca el adiós de uno de los grandes maestros de las tablas nacionales, formador de generaciones enteras de actores y referente indiscutible del arte escénico en el país.

La noticia golpeó a muchos miembros del gremio, entre ellos a Marcela Ugalde, quien precisamente había visitado a Lucho el pasado 18 de diciembre en el albergue donde estaba internado desde inicios del 2024, en San Pedro de Montes de Oca.

De hecho, la actriz fue una de las últimas personas que pudo compartir con el chileno y hoy guarda ese encuentro como un recuerdo profundamente significativo.

“Luchito ya estaba muy perdido, su mente, su cabecita, pero ahí estuvimos con él, conversando, recordando anécdotas del teatro”, relató la actriz.

En esa visita también estuvo presente el actor José Arceyuth, y aunque sabían que tal vez Lucho no comprendía del todo las conversaciones, por su alzheimer, eso no fue impedimento para acompañarlo y compartir con él.

“Si él entendía algo, lo entendería, y si no, no importaba. Lo importante era hacerle un rato ameno”, agregó Ugalde.

“Tenía meses de no poder ir y dije: ya tengo que ir a ver a Luisito. Tuve la bendición de estar con él en esos últimos días”. — Marcela Ugalde, actriz

Como una velita

Marcela mencionó que Lucho pasó estos últimos días de su vida muy sereno, tranquilo y que fue como una despedida silenciosa.

De hecho, ya hablaba muy poco y ya casi no reconocía ni a los que estaban a su cuido.

“Creo que Luchito fue como una velita que se fue apagando, muy serenito. En algún momento le tomé la mano un buen rato, esa fue la foto que publiqué, solo su manita, por respeto”, recordó de aquel último momento junto a su maestro.

Para Ugalde, la partida del dramaturgo es dolorosa, pero también viene acompañada de paz porque sabía que su partida estaba cerca también debido a su avanzada edad.

“Hay que tener misericordia. Luchito ya tenía que descansar. Es una gran pérdida para el teatro costarricense y para mí, porque él es mi padre teatral, la persona que me dio mi primera gran oportunidad y con quien estudié. A nivel teatral, es la persona más importante en mi carrera”, afirmó.

Marcela se enteró de su muerte minutos después de terminar un show privado que tenía la mañana de este domingo y agradeció que fuera así y no antes, pues aseguró que no hubiera aguantado llorarlo sobre el escenario.

Un legado que trasciende el telón

Luis Alberto Barahona Rivera nació en Chile, pero fue en Costa Rica donde sembró una huella imborrable. Fundó espacios emblemáticos como el Teatro El Ángel y, posteriormente, el Teatro Lucho Barahona, desde donde impulsó la formación artística y el amor por el teatro.

Su aporte fue tan significativo que en 2023 la Asamblea Legislativa le otorgó la distinción de Ciudadano de Honor, en reconocimiento a su trayectoria.

El 2 de febrero cumpliría 95 años

A las 6 p.m. de este domingo en la Compañía Nacional de Teatro se reunirán muchos de sus colegas, quienes le rendirán un homenaje con aplausos, pues su cuerpo será cremado este lunes y no se le hará una ceremonia religiosa.

Aunque su telón ya bajó para siempre, su legado seguirá vivo en cada actor que formó, en cada obra que dirigió y en cada aplauso que aún resuena en la memoria del teatro costarricense.