Marcela Ugalde rompe el silencio sobre su adicción: “Es una trampa mortal”

La actriz Marcela Ugalde decidió hablar sin filtros, por primera vez, sobre uno de los episodios más oscuros de su vida: su adicción a las drogas, que durante cinco años la mantuvo atrapada en el silencio, la negación y el miedo.

En una entrevista íntima con el periodista Gustavo López, en el espacio “Casual con Tavo López”, de TDMax, relató cómo el consumo de una droga fue ganando terreno en su vida, controlando su rutina, trabajo y estabilidad emocional.

“Durante cinco años de mi vida, experimenté con una sustancia, droga… Probé un poquito, otro poquito… y esa sustancia hace que te olvides de todo lo malo”, confesó, describiendo el inicio de un proceso que nunca imaginó que terminaría dominando su vida.

La actriz explicó que atravesó ese periodo prácticamente sola, pues ocultaba su situación a su familia, especialmente a su mamá, por temor a preocuparla, y porque sabía que si su papá se enteraba “me hubiera matado”.

“Cruzar la línea entre el uso y el abuso es una línea muy delgada. Yo no me di cuenta y la crucé”, reconoció, al describir cómo la adicción se instaló sin que pudiera identificar el momento exacto en que perdió el control.

Llegó la negación

Ugalde reconoció que con el tiempo las consecuencias de su adicción fueron evidentes porque empezó a cancelar compromisos laborales, pasaba sin dormir y su ritmo de vida era distinto al resto de las personas.

“Cuando ya no podés controlar la sustancia, ahí es donde todo se vuelve una trampa mortal”, relató con honestidad.

Uno de los aspectos más contundentes de su testimonio fue la referencia a la negación, un mecanismo que —según explicó— impide reconocer la gravedad del problema.

“Esta enfermedad tiene un síntoma que se llama negación. Una vez que agarra terreno, es una trampa mortal”, afirmó.

El punto de quiebre llegó cuando tocó fondo y, según relató, una noche dobló rodillas en su cuarto y le pidió a Dios que la sacara de ese mundo.

“Le dije al Señor: ‘Si existís realmente, sacame de aquí porque yo no quiero estar aquí’”, dijo.

La exfigura de la serie La Pensión y, quien hoy en día da vida al personaje “Doña Elvira”, agregó que llegó a un lugar, sin decir cuál, en el que sintió la señal y su vida empezó a cambiar.

“Tengo 21 años de no tocar una sustancia de esas”, dijo con firmeza.

Hoy, su testimonio no solo revela una lucha personal, sino que también se convierte en un mensaje de esperanza para quienes enfrentan una batalla similar en silencio.