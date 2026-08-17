Marcela Ugalde sigue en una dura lucha dos meses después del accidente que la llevó al quirófano

Dos meses después del accidente que sufrió al bajarse de un carro en Moravia y que la mandó al quirófano, Marcela Ugalde reconoció la dura lucha que enfrenta.

Este domingo, desde la camilla del Hospital México donde sigue internada, la actriz compartió una actualización bastante honesta del proceso que lleva.

Marcela Ugalde se quebró el hueso calcáneo de su pie izquierdo producto de la fuerte caída que sufrió a finales de junio. (Captura/La Nación)

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“La recuperación continúa”

“La recuperación continúa. El camino ha sido difícil, pero necesario”, afirmó Marce en una historia de Instagram.

A pesar de su situación, Marcela no pierde la esperanza de dejar pronto el hospital.

“Dios me permita volver pronto a casa”, agregó Ugalde.

El mensaje venía acompañado de una linda foto en la que se mostró junto con su mamá, quien la visitó este fin de semana.

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Marcela Ugalde hizo estas afirmaciones del proceso que enfrenta. (Instagram/Instagram)

Por segunda vez en el hospital

Marce enfrenta una segunda hospitalización tras el accidente que sufrió el 23 de junio, debido a que se le infectó la cirugía mientras convalecía en su casa.

Ante eso, la actriz recurrió a emergencias del Hospital Calderón Guardia los primeros días de julio, y de ahí la remitieron al Hospital México, donde fue reingresada y continúa bajo observación médica.

Ugalde se cayó en un caño al bajar del vehículo en el que viajaba esa noche. Ella denunció que la situación se dio debido a las malas condiciones de las vías del cantón.

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