Mari Centeno se fue de luna de miel a este destino y con una tercera persona incluida

Mari Centeno, al tiktoker más seguida de Costa Rica, se casó el 1 de mayo con su pareja Kathy Alfaro. (redes/Instagram)

A pocos días de celebrar su boda, la creadora de contenido María Centeno y su esposa, Kathy Alfaro, ya disfrutan de su luna de miel, aunque decidieron vivir esta experiencia de una forma muy especial, pues se fueron acompañadas por su hijo.

La pareja, que se dio el “sí, acepto” el pasado viernes en una emotiva ceremonia en Escazú, emprendió este martes su viaje de celebración con destino a Seattle, ciudad estadounidense que eligieron para disfrutar de sus primeros días como esposas.

LEA MÁS: Así será la boda de Mari Centeno, tiktoker más seguida de Costa Rica: íntima, poco tradicional y llena de sorpresas

Lo que más llamó la atención es que esta luna de miel no sería solo para dos. Según contó María en sus redes sociales, su hijo también forma parte de esta aventura familiar, convirtiendo el viaje en una experiencia aún más significativa.

La influencer reveló que la sorpresa se la dieron al menor apenas un día antes de abordar el avión, al confirmarle que él también viajaría con ellas, noticia que lo llenó de emoción.

Así fue la boda de la tiktoker Mari Centeno

A través de sus publicaciones en TikTok e Instagram, María ha mostrado parte de esta escapada, dejando ver que, más allá de celebrar su matrimonio, el viaje representa unión familiar.

LEA MÁS: “Nos vamos a casar los tres”: la confesión de María Centeno, la tica más viral de TikTok que está sacando lágrimas

Aunque el menor solo es hijo de su pareja, la creadora de contenido lo ama como suyo, pues lo crió desde que estaba bebé, tanto así que en la boda también tuvo un papel protagónico.