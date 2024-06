María Fernanda León aclara si su papá tuvo algo que ver con su llegada a Teletica hace un año

María Fernanda León tiene un año en Teletica y llegó para quedarse. (Instagram)

María Fernanda León tiene un año de estar en Teletica y ha pasado por varios programas, pero hasta ahora estará en uno de forma fija.

Ella fue nombrada esta semana como la nueva presentadora de De boca en boca, tras la salida de Natalia Monge, quien este lunes debutará en Buen día.

La cantante del grupo Erick León y La Jungla, que pertenece a su papá, entró al 7 para hacerle los meses de incapacidad a la chef Sophia Rodríguez en ¡Qué buena tarde!, y después pasó a presentar en Nace una estrella. Además, recientemente acaba de terminar sus funciones como encargada de redes sociales de Tu cara me suena.

Conversamos con “Mari Fer” sobre lo que ha significado su incorporación al canal del trencito tras haber renunciado a canal 8, donde estuvo por cinco años.

Ella además nos aclaró si su papá tuvo algo que ver con su incorporación al 7, debido a su gran amistad con los dueños de la televisora.

- ¿Desde hace cuánto le comunicaron del cambio?

No fue hace tanto, fue reciente la verdad (antes de que anunciaran el despido de Randall Salazar y Omar Cascante), y a mí me tomó por sorpresa porque no sabía que se venían cambios en Buen día, pero bueno, a penas supe la noticia me puse muy contenta y, obviamente, lo primero que pregunté fue: ¿y Naty?, ¿qué va a pasar con Naty?, pero todo está bien y estamos contentas las dos.

En el 2016 María Fernanda León participó en Tu cara me suena siendo su primer acercamiento directo con Teletica. (John Duran)

- ¿Ya habló con Natalia al respecto?

Hasta ahorita que se oficializó, porque realmente no sabíamos si podíamos conversarlo entre nosotras hasta que se hiciera el anuncio, pero cuando ya pudimos hablar estábamos superemocionadas las dos, yo a Naty la admiro montones y la quiero tanto que me puse demasiado feliz por ella.

- ¿Ya se conocían de antes?

Nos conocimos en Tu cara me suena cuando ella fue jurado (2021) y yo participé de invitada especial, ahí tuvimos la oportunidad de hablar por primera vez.

Yo fui fan toda la vida de Naty, la admiro montones, y vea las cosas de la vida que ahora nos toca trabajar juntas y nos hicimos muy amigas.

- ¿Qué tal la relación con los nuevos compañeros?

Vieras que nos llevamos muy bien, me lleve una sorpresa superlinda y grata porque han sido muy colaboradores conmigo, me han ayudado con absolutamente todo desde la primera vez que fui invitada y hoy en día son superchineadores y vacilamos montones.

La semana pasada despidieron a Natalia Monge de De boca en boca. (Teletica.com)

- ¿Antes de trabajar en Teletica los conocía?

En realidad no. A Mau (Mauricio Hoffmann) lo conocí cuando era chiquitilla, porque los dos íbamos como en el mismo proceso; a Bis (Bismarck Méndez) lo vengo conociendo hace un año que fue cuando entré a Teletica y a Montse (Montserrat Del Castillo) nos habíamos topado, nos habíamos visto en eventos, pero jamás imaginamos que nos íbamos a llevar tan bien.

- Ha sido un año de muchos cambios en el canal, ¿qué opina que la pongan en tanto programa?

Qué locura porque no me di cuenta en qué momento pasó un año la verdad. Estoy muy contenta porque cuando uno hace un cambio de este tipo da muchísimo susto, porque a Multimedios le tengo todo el cariño del mundo, ellos me dieron la oportunidad de crecer, estuve cinco años en el canal y cuando tomé la decisión de renunciar solo le pedía a Dios que tuviera buenos compañeros de trabajo, que me tuvieran paciencia y que me dieran la oportunidad de crecer y conocerme, y eso fue literalmente lo que hicieron, estuve rotando entre programas y entre formatos, porque siento que ellos también necesitaban conocerme profesionalmente, tal vez necesitaban ver cómo me desarrollaba en diferentes formatos y la verdad fue muy lindo que confiaran en mí para una plaza tan bonita.

- ¿De dónde nace ese interés por la televisión si siempre se le ha relacionado con la música?

Cuando viví en México, como en 1999, estudié en Televisa y desde chiquitica tuve una personalidad extrovertida y me encantaba que mi papá me grabara con cámaras de VHS, pero todo empezó cuando terminé Tu cara me suena, porque dije: ‘qué bonita la tele’, me di cuenta de que era un trabajo en el que podía sentirme cómoda.

La verdad todo se fue dando muy natural y como que de cierta forma mi corazón pertenecía ahí, me encanta ser comunicadora de buenas noticias, porque al final el propósito en mi trabajo es hacer a otras personas felices y eso me hace todavía más feliz, lo he disfrutado montones.

María Fernanda asegura que su papá Erick León no mete la mano en sus decisiones laborales. (Instagram)

- Muchos dicen que entró al 7 por argolla, por su papá, ¿qué tiene que decir al respecto?

Es normal. Uno tiene que entender que en este trabajo hay muchas personas que creen que nos conoce por vernos en televisión o que conoce nuestras historias y, mi papá no tiene absolutamente nada que ver, pareciera que sí, pero papi me apoya montones en todo lo que hago, pero nunca ha tomado una decisión por mí.

Mi primer jefe fue él y ha sido el jefe más estricto que he tenido toda mi vida, entonces siempre ha sido decisión mía, dónde quiero trabajar y dónde no, y me ha costado entre, como a todo el mundo (a Teletica).