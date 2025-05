María Fernanda León habló de la postura del papa León XIV sobre el matrimonio

María Fernanda León habló sobre las palabras del papa León XIV.

La presentadora María Fernanda León dijo estar en contra de la postura del papa León XIV, quien afirmó que la familia debe estar fundada en “la unión estable entre un hombre y una mujer”.

En el programa De boca en boca de este lunes, tocaron este tema luego de que la cantante internacional Kanny García expresara en sus redes sociales su descontento por este comentario del nuevo pontífice.

“De pequeña me enseñaron que vivimos en una diversidad bien amplia de lo que hoy se reconoce como familia. Hay familias compuestas de tantas de maneras... una de ellas como la mía, de dos mujeres. Cuando el nuevo líder de la Iglesia, el papa León XIV establece que la familia es solo entre hombre y mujer, amenaza una vez más todos aquellos pasos adelantes que hemos dado hacia la equidad y la justicia”, fue parte de lo que publicó la artista.

Erick León tiene tres hijas, entre ellas la presentadora de De boca en boca (de verde). (Instagram)

María Fernanda decidió opinar al respecto y dijo que, obviamente, temas como este iban a “generar controversia”, y que personalmente no estaba de acuerdo con la posición del recién electo papa León XIV.

“Yo vengo con mucha esperanza de un pueblo lleno de paz y de mucho respeto, pero ser tan tajante y, sobre todo, decir que una familia es lo que es, yo María Fernanda claramente no estoy tan de acuerdo con esta posición y me duele porque no sé cómo lo toman los diferentes católicos, porque sin duda alguna, yo creo que es al final libertad de expresión y libertad de elegir; sin embargo, bueno, apenas está empezando y es normal que hayan dimes y diretes”, dijo.

La hija de Erick León agregó que no “hacía falta” que Kanny García le tuviera que recordar al líder la Iglesia católica que los tiempos han cambiando y que ahora hay varios conceptos de familia.

Cabe recordar que las dos hermanas de la presentadora, María Celeste y María Paula, han reconocido públicamente estar en una relación con otra mujer. De hecho, esta última se comprometió en matrimonio con su novia.