María Fernanda León reconoció un gran complejo que tiene por culpa de enfermedad que sufre

Una vez más María Fernanda León se sinceró en redes sociales para hablar de la enfermedad en la piel que padece y que desencadenó en uno de sus mayores complejos de toda la vida.

La cantante y presentadora de canal 7 se volvió a referir este miércoles sobre la psoriasis que sufre, un tema del que ya había hablado en una ocasión anterior como también lo ha hecho sobre sus problemas de ansiedad.

En esta oportunidad la leoncita reconoció su lucha y complejo tras celebrar los resultados de un tratamiento clínico al que se sometió y que la tiene fascinada.

“No saben lo extremadamente feliz que estoy en este momento. Yo les he contado mi lucha contra la psoriasis por muchísimos años, desde que soy niña. Antes la tenía por todo el cuerpo y ahora se me coloca en la parte baja de la cabeza. Siempre ha sido algo que me ha acomplejado muchísimo, pero desde que llegué donde la doctora Stephanie se los juro que la vida me cambió y hasta ganas de llorar me dan porque me cambió la vida”, afirmó León.

Fer compartió su alegría por los buenos resultados del tratamiento luego de su tercera cita con la médico, a la que llegó la primera vez desesperada con un foco de alegría terrible.

“La primera vez que vine fue con una descamación terrible y unas placas superfuertes con picazón y ardor, una cosa insoportable, tenía la maña de estarme rascando porque no soportaba más y hoy estoy superbién”, agregó Fer.

María Fernanda León habla de su lucha contra la psoriasis

Infiltraciones en las zonas afectadas y un tratamiento que hasta le ayudará a que el pelo le crezca fueron parte de la fórmula que mejoró la insoportable situación que sufre Fer desde hace años.

La psoriasis, según el sitio estadounidense MedlinePlus, es una enfermedad en la piel que provoca enrojecimiento, escamas plateadas e irritación. Aunque no es contagiosa, cualquier persona la puede padecer.

