María Fernanda León reveló algo que nadie vio venir

María Fernanda León cumplió esta semana un año de trabajar en canal 7.

La noticia de que Melissa Mora volvió a la soltería sacudió a la farándula tica a mediados de semana y entre las réplicas que dejó el socollón fue lo que reveló María Fernanda León.

En el programa de De boca en boca del miércoles pasado, la presentadora y cantante tiró la bomba de que estuvo comprometida con uno de sus exgalanes por un tiempo, pero que después se devolvieron los peluches.

Fer mencionó que era la primera vez que hablaba públicamente sobre eso, una confesión que hizo cuando daba su opinión de si Melissa Mora debía devolverle o no el anillo de compromiso a su expareja, Alberto Gómez.

“Voy a decir algo, es la primera vez que la gente lo sabe. A mí me dieron un anillo de compromiso y yo me lo dejé. Cuando terminamos la relación y cuando quise devolverlo, la persona no lo quiso recibir”, dijo la hija del cantante Erick León.

Bismarck Méndez, Mauricio Hoffmann y Montserrat del Castillo quedaron sorprendidos con la revelación que hizo la leoncita, quien dijo que su ex no era conocido.

Sus compañeros le preguntaron qué pasó con el anillo de compromiso al final y Fer dijo que un tiempo lo guardó pero después lo desapareció.

“Le iba a devolver el anillo. Él no me lo recibió y ahí quedó. Ya no lo guardo porque la verdad es que me traía recuerdos raros; pero de guardarlo a andarlo son otros cien pesos. Yo no lo andaría”, aseguró.

Hoffmann dijo que a él no le devolvieron los anillos de sus dos compromisos y matrimonios, primero con la modelo Vivian Campos, y después con Ericka Morera.

“Si ella me lo devuelve yo lo acepto, no se lo voy a pedir, pero muchas gracias”, dijo el macho.

“A mí nunca me ha pasado nada así, pero sí lo pediría de vuelta. ¡Hay cuentas en la casa qué pagar!”, mencionó, por su parte, el Patacón.

¿Usted, qué haría?