María Jesús Prada y su esposo celebran un gran momento en la vida de su hijo

Uno de los momentos más importante en la vida de su hijo es lo que están celebrando este sábado María Jesús Prada, su esposo, Enrique Martín, sus familias y sus amigos más cercanos.

La pareja está más que feliz porque este 25 de mayo bautizaron a su primogénito, Maximiliano, quien ya tiene poquito más de tres meses. Maxi nació el 16 de febrero.

María Jesús Prada y su esposo celebraron este sábado el bautizo de su hijo Maximiliano. (Instagram)

Desde luego que la pareja se lució con la actividad religiosa, según algunas fotografías y videos que ha compartido María Jesús en sus redes luego de que los invitados comenzaran a publicar sobre el festejo.

En una de las imágenes más tiernas y lindas de la actividad, María Jesús posa con su esposo, con Maxi en sus brazos y la feliz madrina derretida de amor por su sobrino.

Chuza había confirmado en octubre pasado que la madrina de su bebé sería nada más y nada menos que su guapa hermana menor, Luciana Prada, a quien le hizo la propuesta por medio de una carta.

Linda Liz, la hija mayor de Lynda Díaz, participó en la actividad religiosa. (Instagram)

“Amada tía, Lula: supiste que era un niño mucho antes que mis papás. El amor que me has dado desde el primer día, sin siquiera conocerme, me da la confianza y la bendición de saber que llegaré a este mundo siendo un niño infinitamente amado. Por eso te hago una pregunta muy importante. ¿Me regalarías el privilegio de ser mi madrina?”, decía la carta que recibió la menor de las Prada Picado.

En el bautizo de Maximiliano hubo uno que otro lujito. (Instagram)

Finalmente Lula se hizo madrina de Maxi este sábado, cuando se llevó a cabo el bautizo donde no faltó una de las grandes amigas de María Jesús, la guapísima Linda Liz (hija mayor de Lynda Díaz), quien llegó acompañada de su galanazo y futuro esposo.