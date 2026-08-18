María José Ulate contó el gran secreto que escondía la ropa que llevó al anuncio de Mira quién baila

El blusón café que usó María José “Majo” Ulate este lunes en el anuncio de que participará en la tercera temporada de Mira quién baila escondía detrás un gran secreto que la maquillista reveló horas después.

Ulate robó muchas miradas en la televisión costarricense por su belleza, pero también por lo sensual que se veía con el look que eligió; sin embargo, nadie esperaba lo que contó sobre el atuendo.

María José Ulate bailará en Mira quién baila 3. (Captura/Captura)

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Una camiseta de Mauricio Hoffmann

Según reveló, el blusón no era tal, sino una camiseta que le regaló a su novio Mauricio Hoffmann hace un tiempo, pero que el galán nunca usó. Ella la encontró en el clóset y no lo pensó dos veces para ponérsela y darle su toque personal.

“Les voy a contar algo muy gracioso de ese outfit y es que es una camiseta de Mauricio, de mi amorcito lindo. Es una camiseta de él que yo le había comprado hace un montón.

“Nunca se la puso (Mauricio), yo me la puse y le dije: ‘mirá, ya que creo que no te encantó la camiseta, por qué no me la presta para ponérmela con un fajón’, y esa es la anécdota de la camiseta”, contó Majo.

María José Ulate usó esta camiseta de Mauricio Hoffmann como blusón. (Instagram/Instagram)

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Previno cualquier accidente en cámaras

Debido a que la prenda le quedaba bastante corta, no se conformó con eso, sino que debajo se puso un short de color piel para evitar cualquier accidente ante las cámaras.

“Esa era la intención, que se viera cortita, pero sin enseñar nalga”, dijo.

Ulate también dio a conocer las razones por las que aceptó participar en el reality de baile de canal 7 tras varios intentos que hizo la televisora en el pasado de ficharla para algunos de sus shows.

“Pues (acepté) porque estoy en mi mejor momento físicamente hablando, estoy en mi mejor condición física, estoy sin mascota, estoy sin hijos, estoy con una pareja estable compartiendo las responsabilidades y los gastos y un montón de cosas más de una casa.

María José Ulate le robó un beso a Mauricio Hoffmann frente a las cámaras. (Captura/Captura)

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“Porque ustedes me lo han pedido demasiado, porque quería hacer algo diferente, porque me dio la gana… Porque ustedes saben que yo siempre me he regido bajo mis propias reglas y se me antojó. Realmente, este año tenía tiempo para dedicarme a este formato tres meses de lleno”, agregó.