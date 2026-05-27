Farándula

María Teresa Rodríguez dejó muy claro que está bien enamorada

Presentadora de Teletica mantiene un romance con un guapo publicista de 41 años desde hace unos meses

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Por Manuel Herrera

Desde que confirmó públicamente que volvió a darse una oportunidad en el amor, María Teresa Rodríguez vive esta nueva etapa sentimental con mucha más libertad y naturalidad.

La presentadora de Teletica contó hace unas semanas a La Teja que dejó atrás la soltería y que actualmente mantiene una relación con el publicista Eliécer Ureña, de 41 años.

Y en las últimas horas, la figura de Calle 7: Informativo y 7 Estrellas volvió a dejar clarísimo que está atravesando un momento muy especial en el amor.

María Teresa Rodríguez
María Teresa Rodríguez junto a su novio Eliécer Ureña. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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El mensaje que delató a Tere

El novio de la exmiss Costa Rica lleva varios días disfrutando de un viaje por Europa y este miércoles compartió en Instagram algunas fotografías desde Oporto, en Portugal.

En una de las imágenes, Eliécer aparece disfrutando en un restaurante de la ciudad portuguesa y mostrando el estilo y porte que, según la propia Tere, fue una de las cosas que más le llamó la atención de él desde el inicio.

La comunicadora no pudo resistirse a comentar la publicación de su pareja y le dejó un corto, pero bastante revelador mensaje.

“Mi amor”, escribió Tere junto a un emoticón de carita enamorada.

María Teresa Rodríguez
María Teresa Rodríguez dejó ver lo enamorada que está con un breve pero revelador mensaje que hizo a la esta foto de su novio. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

El romántico intercambio en redes

El publicista tampoco tardó en reaccionar al comentario de la presentadora y le respondió únicamente con dos emoticones: un corazón rojo y otra carita enamorada.

Aunque breve, el intercambio terminó confirmando el gran momento sentimental que atraviesa la figura de canal 7.

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Lo que más enamoró a María Teresa

Precisamente, semanas atrás, María Teresa había confesado a La Teja una de las primeras cosas que le llamó la atención de su ahora novio.

“Tiene un estilo que me encanta y fue una de las cosas que más me gustó”, nos dijo Tere a mediados de abril.

Y viendo la reacción que tuvo ante las recientes fotografías de su novio desde Portugal, queda claro que ese detalle sigue derritiéndola.

María Teresa Rodríguez
María Teresa Rodríguez y su novio tuvieron este discreto pero revelador momento romántico en sus redes. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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