María Teresa Rodríguez respaldó a la imitadora Katherinne González de Pelando el ojo

La publicación que hizo la imitadora Katherinne González, de Pelando el ojo, de los comentarios, pero sobre todo críticas, que recibe sobre su cuerpo cada vez que comparte una fotografía en sus redes sociales está generando todo un movimiento sobre la no opinión del cuerpo.

Ahora fue la presentadora María Teresa Rodríguez, de Calle 7, quien trata de generar conciencia en ese sentido a través de sus redes sociales.

La guapa exmiss Costa Rica hizo un posteo para dejar claro que a ella no le gusta ni le preocupa lo que los demás opinen de su cuerpo y que no comprende cómo hay gente que se toma el tiempo para criticar sobre la figura de alguien más.

“Me sorprende la cantidad de personas que se toman el tiempo, algo tan preciado en la vida, porque sienten la necesidad y el derecho de opinar sobre el cuerpo de alguien más. Me gustaría que comprendieran, que no. Yo no necesito ni me importa la opinión de nadie. Si es sobre mi cuerpo no, no me importa su punto de vista. Si es sobre mi cuerpo no, no me importa lo que tenga que decir. Mi cuerpo es un asunto mío y de nadie más”, publicó.

Tere resaltó que esas personas que opinan detrás de un teclado sobre el cuerpo de otras personas deberían aprovechar ese tiempo en enfocarse en su vida y no en la de los demás.

“Gente, tomen ese tiempo tan preciado que tienen y preocúpense por sus vidas y no por las vidas de los demás, que ni siquiera sus opiniones les están pidiendo. Que si gorda, que si flaca, que si alta, baja, con tatuajes, sin tatuajes… ¡No es su cuerpo! Preocúpense por su salud mental y analicen la posibilidad de acudir a terapia para que les guíen cómo enfocarse en las vidas de ustedes en lugar de estar escribiendo mensajes a personas que ni conocen y metiéndose en sus vidas privadas”, señaló.

No sabemos si ella también ha estado recibiendo mensajes donde la señalan por tener su cuerpo de equis manera para que reaccionara así, lo que sí es cierto es que la presentadora se enojó y les terminó diciendo a sus seguidores que: “Luego, no se molesten, ni se sientan ofendidos, si se les dice qué pueden hacer con sus humildes opiniones”.

Como le puso una seguidora en su posteo: “se tenía que decir y se dijo”.