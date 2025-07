María Teresa Rodríguez se aleja de la pantalla de Teletica por unos días, ¿por qué?

María Teresa Rodríguez es presentadora de 7 Estrellas. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

María Teresa Rodríguez se alejará de la pantalla de canal 7 la próximo semana, ya que se fue de vacaciones a Estados Unidos a visitar a su mejor amiga.

En Teletica, Tere es presentadora en los programas Calle 7: Informativo y 7 Estrellas, producciones en las que se le extrañará muchísimo la otra semana.

La exmiss Costa Rica aterrizó este viernes en la ciudad de Austin, Texas, donde vive su mejor amiga Johanna García, quien además es su socia del Mrs Universe Costa Rica.

Pero no solo están ellas dos, allá también fue a dar Karol Uzaga, otra de las grandísimas amigas de Tere y Joha.

Según contó María Teresa en Instagram, llegar a su destino no fue nada fácil pues tuvo algunos inconvenientes que no especificó.

“No saben todo lo que me ha pasado hoy (este viernes), pero ya llegué a Austin”, mencionó Tere minutos después de su arribo.

María Teresa Rodríguez junto a sus amigas Karol Uzaga (centro) y Johanna García. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Luego compartió historias del reencuentro con sus amigas y confesó: “Yo con ellas soy feliz”.

“Hay cosas que me ponen mi corazón muy contento, pero estas mujeres a mí me alegran mi vida como si no hubiera un mañana”, dijo en otra grabación.

Tere planeó muy bien la fecha de su visita a Johanna, pues este domingo 13 de julio, la guapa de Teletica está de manteles largos.

María Teresa llegará a sus 39 vueltas al Sol y desde ya, en La Teja, le deseamos muchas felicidades.

