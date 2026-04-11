María Torres estalla harta de una situación que no soportó más

La reconocida actriz María Torres alzó la voz en las últimas horas tras cansarse de una situación que, según confesó, venía soportando desde hace tiempo.

A través de una publicación en Facebook, la artista explotó contra un hombre que, de manera reiterada, ha lanzado comentarios ofensivos contra ella y el gremio teatral.

María Torres es una de las actrices más reconocidas y queridas de Costa Rica. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

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Un llamado directo y sin filtros

Molesta, Torres pidió a sus seguidores ayuda para frenar los ataques.

“Si alguno de nuestros amigos, colaboradores, o seguidores de nuestras páginas, conoce a este caballero, por favor pídanle que deje de seguirnos y de seguir las páginas de nuestros compañeros.

“He bloqueado su cuenta no sé cuántas veces y aún así sigue escribiendo para ofender y maltratar una profesión que se debe respetar, tanto actores, como actrices, directores y directoras, productoras y productoras, vestuaristas, escenógrafos y escenógrafas”, expresó.

Comentarios que cruzaron la línea

Según explicó la actriz, el hombre —de apellido Fallas— constantemente utiliza términos ofensivos para referirse a quienes trabajan en teatro.

Entre los ataques, los ha llamado “payasos y payasas”, algo que terminó por colmar la paciencia de la intérprete.

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“Ya basta”

El comentario que detonó su reacción fue uno en el que calificaron de “payasos de circo” a actores y actrices, además de tachar su trabajo como “patético”.

“Ya basta de estos comentarios, ya basta de tratar de humillar e irrespetar nuestra profesión escénica. Creo que a este caballero nunca le enseñaron que el arte es la forma más maravillosa de vivir. He dicho”, manifestó.

María Torres sacó las uñas para defender a su amada profesión y sus colegas. Fotografía: Captura Facebook María Torres. (Facebook/Facebook)

Defensa del arte y el respeto

Con su mensaje, María Torres no solo defendió su trabajo, sino también el de todo el sector artístico, dejando claro que el respeto hacia el arte es fundamental.

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