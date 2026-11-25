Mariale Acosta brilló en el Miss Universo (Instagram/Instagram)

La reina de belleza Mariale Acosta dejó claro qué tipo de relación mantiene con el actor costarricense David Ulloa, quien ha sido su compañero de viaje y uno de sus principales apoyos durante su participación en Miss Universo 2026.

Tras finalizar la competencia internacional, celebrada este martes 24 de noviembre en Puerto Rico, la modelo compartió en sus redes sociales una fotografía junto con el artista, acompañada de un mensaje muy especial.

“Orgullosa de nosotros. Lo dimos todo para traerle orgullo y alegría a Costa Rica. The best, best friend”, escribió.

Con esa última frase en inglés, que se traduce como “el mejor, mejor amigo”, la costarricense definió públicamente el vínculo que mantiene con Ulloa.

El actor estuvo acompañándola durante el certamen y no pudo contener las lágrimas cuando Mariale consiguió clasificar al top 30 de Miss Universo 2026.

¿Qué había dicho David Ulloa sobre su relación con Mariale Acosta?

David Ulloa reveló en exclusiva a La Teja que él y Mariale Acosta se aman mucho, aunque no se consideran novios formalmente. (David Ulloa para La Teja/Cortesía para La Teja)

La cercanía entre ambos ha despertado en reiteradas ocasiones dudas entre sus seguidores sobre un posible noviazgo.

En una entrevista exclusiva con La Teja, publicada el pasado 2 de noviembre, el actor de Televisa habló abiertamente sobre sus sentimientos hacia la reina de belleza.

“La verdad nos amamos mucho. Ella es lo más cercano a una pareja que tengo ahorita en mi vida y yo soy lo más cercano a un novio para ella”, confesó.

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Incluso cuando se le consultó si eran casi novios, respondió entre risas: “Exacto, somos como novios sin serlo”.

David Ulloa fue clave en el camino de Mariale Acosta

El intérprete también reveló que fue quien motivó a la modelo a participar en Miss Universe Costa Rica en 2024 y la impulsó a intentarlo nuevamente hasta conseguir la corona nacional.

Durante los últimos cuatro años han compartido viajes, momentos familiares y proyectos profesionales.

Ahora, después de concluir su participación en Miss Universo 2026, fue la propia Mariale quien utilizó sus redes sociales para referirse a David como su mejor amigo y celebrar el trabajo que realizaron juntos para representar a Costa Rica.