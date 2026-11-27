Mariale Acosta estuvo en la conferencia de prensa del anuncio oficial de Costa Rica como sede de la edición 76 de Miss Universo. (redes/Instagram)

La noticia de que Costa Rica será la sede de Miss Universo 2027 tiene muy emocionada a Mariale Acosta, actual miss Universe Costa Rica 2026, quien no escondió su alegría al saber que la edición 76 del certamen internacional se realizará en su propio país.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, la reina de belleza habló de lo que representa esta oportunidad para Costa Rica y aseguró que está dispuesta a apoyar el proyecto en todo lo que esté a su alcance.

“Es una enorme alegría porque, como les decía, llevamos el país; no me canso de decirlo. Yo quiero ver a Costa Rica crecer, porque ese es nuestro futuro”, expresó.

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Mariale Acosta habló de la edición 76 del Miss Universo en Costa Rica

Mariale también destacó el impacto económico que podría tener la realización del concurso y puso como ejemplo a Puerto Rico, donde, según comentó, el retorno de inversión fue de aproximadamente 45 millones de dólares.

“Va a ser una bendición para Costa Rica. Y yo voy a ser testigo de eso. No solo testigo, sino que, cuando me designaron, yo di mi palabra de que lo que esté dentro de mis posibilidades va a tener mi apoyo para sacar esto adelante”, manifestó.

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La costarricense insistió en que este proyecto se viera como un esfuerzo de país y no como una oportunidad para destacar a una sola persona.

“No se trata de una persona, se trata de nuestro país”, agregó.

Así, Mariale dejó claro que quiere formar parte de este momento histórico y contribuir a que Costa Rica aproveche la vitrina internacional que representa recibir a las delegadas de Miss Universo.