Mariana Uriarte se quedará sin Michael Rubí de cara a la final de Mira quién baila

La recta final de Mira quién baila llega con un giro inesperado para una de las duplas más fuertes de la temporada.

Mientras todos los finalistas se preparan para dejar el alma en los ensayos, Mariana Uriarte tendrá que enfrentar la semana más importante del concurso sin su bailarín Michael Rubí… al menos por unos días.

Michael Rubí y Mariana Uriarte se salvaron de salir eliminados en la semifinal de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Michael, quien hace meses vive entre Costa Rica y México, nos reveló que nuevamente tendrá que viajar justo en plena preparación de cara a la gran final.

“Esta semana me toca irme martes, miércoles, jueves y regreso hasta el sábado”, dijo al finalizar la gala del domingo.

Como ya muchos saben, él es parte del grupo de bailarines de la cantante mexicana Gloria Trevi y esta semana tienen varios conciertos pactados.

Aun así, aseguró que no llegarán a la final a ciegas, pues desde la semana pasada venían adelantando las dos coreografías confiados en que pasarían a la gran final.

“Entonces este lunes ensayáremos todo el día y el martes antes de que me vaya. El miércoles y jueves ella se queda con Kenneth (otro bailarín de la producción), que es el compañero que se encarga de asistirme cuando tengo que viajar”, explicó.

Su plan es pulir detalles a distancia, a punta de celular, y reencontrarse con Mariana justo a tiempo para los ensayos más importantes.

“Yo ya el sábado regreso y hacemos ensayo técnico y general juntos, listos para darlo todo en la final”, agregó.

Mariana Uriarte y Michael Rubí fueron salvados por el público y avanzaron a la gran final de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Final a punta de baile

Ellos se medirán en la gran final contra Jeff On y su bailarina Alhana Morales; Ericka Morera y el bailarín Javier Acuña, e Ítalo Marenco y su coreógrafa Lucía Jiménez.

Para Rubí el hecho de medirse contra los competidores más fuertes de esta segunda temporada hace que la final sea más atractiva porque eso significa que habrá buenas coreografías.

“Creo que esta temporada va a tener una final en donde todo el mundo se va a dar durísimo a punta de baile y eso es algo que a mí me emociona muchísimo”, contó feliz por el nivel de la competencia, pero consciente del reto a superar.

De vuelta a México

El bailarín de Teletica también nos confesó qué se viene en su vida después de finalizada esta segunda temporada.

El 4 de diciembre le tocará hacer maletas de nuevo para regresar a México, pues del 5 al 20 de este mes tiene fechas ya pactadas con Gloria Trevi. Sin embargo, regresará un día después para pasar la Navidad con su familia y novio.

Michael Rubí sigue con su contrato con Gloria Trevi por lo que resta del año.

Ya en enero retomará de nuevo su vida en México, esperando que sea un año igual de exitosos que este.