Novio de Michael Rubí lo sorprende cada domingo con este increíble detalle

Michael Rubí participante de Mira Quién Baila recibe un romántico gesto cada semana que demuestra que el amor a distancia sí puede funcionar

Por Fabiola Montoya Salas
Bailarín tico Michael Rubí, participante de Mira quién baile y parte del equipo coreográfico de Gloria Trevi en México.
Michael Rubí, es participante de Mira Quién Baila. (redes/Instagram)

El bailarín costarricense Michael Rubí, participante de Mira Quién Baila, reveló el dulce detalle con el que su novio Jonathan Aparicio lo sorprende cada domingo, una muestra de apoyo y amor que se ha vuelto tradición en cada gala.

Este medio ha sido testigo del cariño entre ambos, quienes mantienen una relación a distancia que está a punto de cumplir un año, ya que Rubí trabaja en México como parte del equipo de la cantante Gloria Trevi.

“Aunque estemos en países distintos, nos mantenemos cerca con videollamadas, detalles y flores, eso fortalece nuestra relación”, contó Rubí en entrevista con La Teja.

28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Novio de Michael Rubí siempre lo sorprende. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Desde que inició el programa, el tico ha sido sorprendido por su novio, quien cada domingo le lleva un ramo de flores distinto, ya sea pequeño, grande o con colores variados, un gesto que se ha convertido en una dulce costumbre que emociona a todos los presentes.

Rubí destacó además que ambos mantienen una excelente relación con las familias del otro, y que los pequeños detalles, como regalos o invitaciones a comer, reflejan el equilibrio y la armonía que han logrado en su vida personal.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

