Mariana Uriarte se vengó de su esposo de una forma que ni el más comprensivo de los maridos perdonaría

Mariana Uriarte, creadora de contenido y maquillista, ganadora de la segunda temporada de Mira quién baila. (redes/Instagram)

La creadora de contenido Mariana Uriarte decidió gastarle una pesada broma a su esposo y de paso puso a sufrir a más de un aficionado al fútbol.

La ganadora de Mira quién baila compartió un divertido video en sus redes sociales en el que aparece con una misión muy clara: vengarse de su marido después de que este, según ella, la llamara “loca”.

“Me dijo loca, entonces le voy a enseñar cómo enloquecemos los dos”, dice el mensaje con el que inicia el video.

LEA MÁS: Toni Costa responde a las críticas por foto besando en la boca a su hija Alaïa

Pero lo que vino después fue lo que hizo que más de uno se llevara las manos a la cabeza.

Mariana tomó nada más y nada menos que el álbum oficial del Mundial 2026 de su esposo, el cual ya estaba completamente lleno de postales, y apareció frente a la cámara con unas tijeras en la mano.

“Vamos a ver quién será el loco...”, escribió la influencer junto a la publicación.

Mariana Uriarte cometió una locura

En las imágenes se le ve sacando algunas de las estampitas para cortarlas y luego, incluso intenta hacer lo mismo con varias páginas del álbum, una escena que seguramente le aceleró el pulso a cualquier coleccionista.

Por suerte para su esposo, todo se trató de una broma y el preciado álbum sobrevivió al ataque.

“Mariana Del Jesús Uriarte Fonseca”, le escribió su esposo Randall Cisneros al ver el video.

Mariana Uriarte y su esposo Randall Cisneros se la pasan haciendo videos divertidos. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Esposo de figura de Teletica se viste de mujer para promocionar negocio y ella reacciona sin filtros

El video provocó risas entre sus seguidores, aunque también hubo quienes confesaron que por un momento pensaron que Mariana sí iba a cumplir su amenaza.