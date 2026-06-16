Farándula

Mariana Uriarte se vengó de su esposo de una forma que ni el más comprensivo de los maridos perdonaría

Mariana Uriarte hizo una locura que cualquier hombre odiaría que le pase

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Por Silvia Núñez
Mariana Uriarte, creadora de contenido y maquillista, ganadora de la segunda temporada de Mira quién baila.
Mariana Uriarte, creadora de contenido y maquillista, ganadora de la segunda temporada de Mira quién baila. (redes/Instagram)

La creadora de contenido Mariana Uriarte decidió gastarle una pesada broma a su esposo y de paso puso a sufrir a más de un aficionado al fútbol.

La ganadora de Mira quién baila compartió un divertido video en sus redes sociales en el que aparece con una misión muy clara: vengarse de su marido después de que este, según ella, la llamara “loca”.

“Me dijo loca, entonces le voy a enseñar cómo enloquecemos los dos”, dice el mensaje con el que inicia el video.

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Pero lo que vino después fue lo que hizo que más de uno se llevara las manos a la cabeza.

Mariana tomó nada más y nada menos que el álbum oficial del Mundial 2026 de su esposo, el cual ya estaba completamente lleno de postales, y apareció frente a la cámara con unas tijeras en la mano.

“Vamos a ver quién será el loco...”, escribió la influencer junto a la publicación.

Mariana Uriarte cometió una locura

En las imágenes se le ve sacando algunas de las estampitas para cortarlas y luego, incluso intenta hacer lo mismo con varias páginas del álbum, una escena que seguramente le aceleró el pulso a cualquier coleccionista.

Por suerte para su esposo, todo se trató de una broma y el preciado álbum sobrevivió al ataque.

“Mariana Del Jesús Uriarte Fonseca”, le escribió su esposo Randall Cisneros al ver el video.

Mariana Uriarte y su esposo Randall Cisneros, quienes hacen contenido en redes juntos
Mariana Uriarte y su esposo Randall Cisneros se la pasan haciendo videos divertidos. (redes/Instagram)

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El video provocó risas entre sus seguidores, aunque también hubo quienes confesaron que por un momento pensaron que Mariana sí iba a cumplir su amenaza.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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