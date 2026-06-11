Toni Costa responde a las críticas por foto besando en la boca a su hija Alaïa

Toni Costa, bailarín español y juez de Mira quién baila,, junto a su hija Alaia, de 11 años. (redes/Instagram)

Una fotografía junto a su hija terminó convirtiéndose en tema de debate para el bailarín español Toni Costa, conocido por su participación como juez de “Mira quién baila” y también por su relación con la modelo costarricense Mimi Ortiz.

El artista compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece dándole un beso en la boca a su hija Alaïa, una muestra de cariño que para él es completamente normal, pero que provocó una ola de comentarios divididos entre sus seguidores.

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Lejos de quedarse callado, Costa decidió responder a las críticas con una extensa reflexión en la que defendió la forma en que expresa amor hacia su hija y cuestionó los señalamientos que recibió.

“La cantidad de comentarios que ha generado la foto del beso entre Alaïa y yo me parece más interesante y a su vez más alarmante que la foto en sí”, empezó escribiendo.

El español aseguró que mientras algunas personas ven a un padre compartiendo un momento de cariño con su hija, otras han decidido interpretar situaciones que, según él, no existen.

“He leído comentarios sobre amor, educación, cultura y hasta sobre bacterias. Sinceramente, si vamos a hablar de bacterias, vivimos rodeados de ellas todos los días”, señaló.

Costa explicó que en su familia este tipo de muestras de afecto han sido normales desde siempre. Incluso, contó que durante sus 42 años de vida ha saludado de la misma manera a sus propios padres y que la madre de Alaïa también acostumbra hacerlo con la niña.

“Llevo 42 años dándome besos con mis padres. La mamá de Alaïa también lo hace con ella, por lo que en nuestra familia es algo completamente normal y natural”, afirmó.

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Respeto por la crianza

Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la facilidad con la que algunas personas emitieron juicios e incluso lanzaron acusaciones serias sin conocer la dinámica familiar que existe detrás de la fotografía.

“Si en tu familia no lo hacéis, lo respeto. Si no te gusta, lo respeto. Si jamás lo harías, lo respeto. Lo que no haré jamás es decirle a otra familia cómo debe expresar el cariño a sus hijos”, manifestó.

Toni Costa y su hija Alaia son muy unidos, pese a que no viven juntos. (redes/Instagram)

El bailarín aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia del respeto hacia las diferentes formas de crianza y expresó que lo único verdaderamente importante para él es que su hija crezca sintiéndose amada, protegida y feliz.

“Mi hija es amada, respetada, protegida y feliz. Eso es lo único que realmente me importa”, destacó.

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Costa concluyó su mensaje asegurando que seguirá siendo el mismo padre de siempre y que, independientemente de las críticas, continuará demostrando el amor que siente por Alaïa.

“Yo seguiré siendo el mismo padre hoy, mañana y dentro de veinte años. Y nuestra hija seguirá sabiendo, sin ninguna duda, cuánto la aman sus papás”, finalizó.