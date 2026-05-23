Mimi Ortiz también se antojó y quiere hacer crecer a su familia

Mimi Ortiz y Toni Costa, exparticipantes de Mira quién baila de Teletica, ya tiene más de un año de relación. (redes/Instagram)

La llegada del cabrito Tony a los pasillos de Teletica no solo derritió a Gipzy Montoya, también dejó completamente enamorada a su compañera Mimi Ortiz, quien ahora hasta sueña con tener su propio “cabro”.

La presentadora de Sábado feliz quedó fascinada luego de conocer al pequeño animalito que Gipzy adoptó recientemente tras rescatarlo de ser sacrificado junto con sus hermanos.

De hecho, Mimi compartió un mensaje en redes sociales donde mostró no solo su amor por los animales, sino también su indignación por la realidad que viven muchos cabritos machos en las lecherías.

Mimi Ortiz quedó enamorada de Tony, el cabro de Gipzy Montoya. (redes/Instagram)

“¿Por qué los rescatan? Porque cuando nacen cabros (machos), los sacrifican. Buscan hembras porque son las que dan leche. Si salen hembras las mantienen vivas porque son un negociazo, pero si salen cabros los sacrifican”, escribió.

A Tony logró salvarse gracias a que Gipzy y otras personas decidieron adoptarlo junto con sus hermanitos.

La conductora de canal 7 incluso se mostró muy afectada por la manera en que muchas veces son tratados los animales.

“Los seres humanos son despreciables. La forma en la que usan a los animales para hacer dinero es vomitiva”, comentó.

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Este es Pedrito, el cabro de Johanna Solano. (La /Johanna solano)

Mimi es gran amante de los animales, por lo que no sería extraño que pronto termine uniéndose a esta curiosa tendencia de famosas que han decidido adoptar cabritos como mascotas.

Además de Gipzy, otra conocida figura nacional que se enamoró de estos animales fue Johanna Solano, quien adoptó a Pedro, un cabro que ahora se convirtió en su inseparable compañero.

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Por ahora, Tony sigue robándose corazones de las figuras de Teletica y parece que también ya despertó nuevas ganas de agrandar otra familia animalera dentro del canal, pues otro que quiere adoptar uno es el periodista Johnny López, de Más que noticias.